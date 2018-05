Das Unwetter, das am Juni 2016 zwischen Ehrstädt, Obergimpern, Babstadt und Treschklingen (Foto) niederging, hatte erhebliche Schäden verursacht und zu raschen Verbesserungen beim Hochwasserschutz gemahnt. Nun aber soll erst ein Konzept erstellt werden, um an Fördermittel zu kommen. Foto: privat

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Obergimpern. Die Einwohner Obergimperns müssen sich in puncto Hochwasserschutz weiter in Geduld üben und hoffen, dass in naher Zukunft kein Starkregen wie im Juni 2016 auf den Stadtteil niedergeht und ihn unter Wasser setzt. Der Technische Ausschuss (TA) hat die Planungen zum Bau zweier Rückhaltebecken vorerst auf Eis gelegt. Allerdings verabschiedete der TA den Beschluss zur Erstellung eines Starkregenrisiko-Management-Konzepts für den gesamten Stadtteil. Dieser ist laut Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder erforderlich, um Zuschüsse beantragen zu können.

Für das Konzept wird die Ortslage in Hinblick auf Starkregenereignisse untersucht und werden Überflutungsgefahr und Schadenspotenzial analysiert. Ferner wird ein Handlungskonzept zur Risikominimierung erarbeitet. Mit diesem Konzept können laut Haffelder bauliche Maßnahmen neu- beziehungsweise umgeplant oder die bisherigen Planungen, die mit insgesamt 280.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind, realisiert werden. Das Konzept soll auch zeigen, ob Rückhaltebecken an anderen Stellen sinnvoller sind.

Bereits einen Monat nach der Überflutung 2016 stellte das Ingenieurbüro Bioplan aus Sinsheim zwei mögliche Rückhaltebecken im südwestlichen Bereich Obergimperns vor. Eine Rückhaltemöglichkeit soll im Gewann "Teich" durch Anhebung des bestehenden Feldweges Dreschplatz erfolgen. So könnten bei einer Einstauhöhe von 1,95 Meter rund 700 Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden. "Das wollten wir schon 2018 errichten. Aber mit Blick auf die Zuschüsse sollten wir das Konzept machen und dann die Maßnahmen zur Förderung anmelden und schnell umsetzen", führte Haffelder aus. Förderfähig sind neben der Erstellung des Konzepts auch die Arbeiten, die geeignet sind, Sturzfluten und Überschwemmungen abzufangen und umzuleiten.

Dazu müsste die Kommune aber Grundstücke kaufen. "Der Grunderwerbsplan liegt parat. Wir warten aber erst auf das Konzept", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Eine Alternative zur bisherigen Planung böte sich westlich des Feuerwehrgerätehauses und des DRK-Vereinshauses. Hier könnte mit einer neuen Anlage eine Einstauhöhe von 2,90 Meter und ein Beckenvolumen von 4800 Kubikmeter erreicht werden.

Eine aufkommende Diskussion erstickte der OB im Keim. "Details werden noch geklärt. Wir hören uns erst einmal an, was wir machen können." Ausschussmitglied Rüdiger Winter (FW) betonte, dass die "Eigentümer früh mit ins Boot" genommen werden sollten. "Damit sie wissen, was Sache ist." Dafür bekam er die Zustimmung des Gremiums. Die Erstellung des Konzepts kann nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 70 Prozent bezuschusst werden. Der technische Ausschuss bewilligte einstimmig die Beschlussvorlage. Da im Verwaltungshaushalt keine Mittel für das Konzept vorgesehen sind, genehmigte der TA ebenso außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 65.000 Euro.