Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Nach 16 Amtsjahren ist Schluss. Oberbürgermeister Hans Heribert Blättgen wird am kommenden Montag im Kurhaus Bad Rappenau in den Ruhestand verabschiedet (19 Uhr). Die RNZ sprach mit ihm über Abschied, Neubeginn, Erfolge und Enttäuschungen.

Herr Blättgen, kurz vor Schluss sind Sie grandios gescheitert: Den gemächlichen Abschied haben Sie nicht hingekriegt.

(Lacht) Wenn das das einzige Scheitern nach 16 Amtsjahren ist, ist es gut gelaufen. Nichtstun ist sowieso nichts für mich. Wenn ich mal keine Ideen mehr habe, bin ich krank oder tot. Es ist ja auch nicht so, dass ich nach meiner Verabschiedung nichts mehr tue, ich werde mich dann auch beruflich noch weiter betätigen, und auch privat steht noch einiges auf dem Programm, was bis dato zu kurz gekommen ist. Also: Mir wird nicht langweilig.

Hintergrund Kur- und Bäderstadt erreicht bei Einwohnerzahl neuen Höchstwert - Gewinne und Verluste in den Stadtteilen Die Kurstadt wächst - und legt bei der Einwohnerzahl zu. Laut der jetzt veröffentlichen Jahresstatistik zur Bevölkerungsentwicklung zählte die Kurstadt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 21.660 Einwohner - das sind 237 mehr (+1,1 Prozent) als noch zu Jahresbeginn und [+] Lesen Sie mehr Kur- und Bäderstadt erreicht bei Einwohnerzahl neuen Höchstwert - Gewinne und Verluste in den Stadtteilen Die Kurstadt wächst - und legt bei der Einwohnerzahl zu. Laut der jetzt veröffentlichen Jahresstatistik zur Bevölkerungsentwicklung zählte die Kurstadt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 21.660 Einwohner - das sind 237 mehr (+1,1 Prozent) als noch zu Jahresbeginn und stellt damit die bislang höchste Einwohnerzahl in der Geschichte dar. Dabei profitierte die Kernstadt selbst am meisten von den Zuzügen: Hier stieg die Zahl der Einwohner im Berichtszeitraum von 10.900 auf 11.117 Einwohner (+217). Der Stadtteil Babstadt verlor unterm Strich 21 Einwohner per Saldo und hatte zum 31. Dezember laut städtischer Statistik 1011 Einwohner. Auch Bonfeld verlor Einwohner und schrumpfte um 44 Einwohner auf 1944, Fürfeld wuchs dank Neubaugebiet um 57 auf 1680 Einwohner, Grombach verlor 27 Personen und kommt auf jetzt 1285 Einwohner. Trendwende beim Rappenauer Stadtteil am Neckar: In Heinsheim hat sich die Einwohnerzahl stabilisiert und soll künftig mit dem Neubaugebiet "Neckarblick" vor allem bei jungen Familien punkten. Zwar haben den Stadtteil Heinsheim 99 Personen verlassen, sieben Einwohner sind gestorben und 15 Geburten registrierte das Standesamt, doch 132 Personen fanden in den zurückliegenden Monaten hier eine neue Heimat. Damit hatte laut Statistik Heinsheim zum Jahresende 1577 Einwohner - am Jahresanfang waren es noch 1536. Auch in Obergimpern waren Ende des Jahres mehr Einwohner registriert als noch zu Jahresanfang. Zum 31. Dezember waren es 1707 Obergimperner, zwölf mehr als zu Jahresbeginn. Treschklingen zählte 907 Einwohner (+4), Wollenberg 432 (-2) und Zimmerhof 1909 (+20). Besonderheit: Die Einwohnerzahl der Zimmerhöfer ist in der Auflistung der Kernstadt bereits enthalten. Noch etwas zur Statistik: Registriert wurden im zurückliegenden Jahr in der Gesamtstadt 205 Geburten (2016 = 207), 2272 Zuzüge (2016 = 2354) von außen in den Stadtteilen, 586 Umzüge (2016 = 581) innerhalb der jeweiligen Stadtteile, 243 (2016 = 260) Sterbefälle und 1824 (2016 = 1997) Wegzüge aus Bad Rappenau. Zum Vergleich: In der ersten Fortschreibung nach der Volkszählung hatte die Gesamtstadt Bad Rappenau am 30. Juni 1980 13.670 Einwohner, 20 Jahre später bereits 19.678 Einwohner. Einbußen gab es in den Jahren 2013 (20.122) und 2014 (20.211). Hier zogen im Vergleich zum Jahr 2012 mehr Einwohner aus der Kur- und Bäderstadt weg, als neue hinzukamen. Berücksichtigt sind in der Aufstellung auch die Neubürger auf Zeit, die Asylbewerber, die in Bonfeld, Fürfeld und der Zentralstadt untergebracht sind. (end)

Ruhrpottler, SPD-Mitglied. Keine idealen Voraussetzungen für den Start damals.

Die schlechtesten Voraussetzungen, die man sich vorstellen kann. CDU und Badener, das wär’s gewesen. Aber ich muss den Bad Rappenauern ein großes Kompliment aussprechen: Man hat mich recht unvoreingenommen angenommen.

Welche Baustelle hätten Sie ihrem Nachfolger gerne nicht übergeben?

Die gymnasiale Oberstufe für die Verbundschule hätte ich gerne noch zu Ende geführt. Geht aber nicht, wegen der zeitlichen Taktung. Gerne hätte ich auch das Hotel fertig übergeben. Deswegen, weil ich da gerne die Einweihung mitgestaltet hätte. Das ist für uns ein ganz großes Projekt. Ich hätte auch gerne noch die Flächenfrage für die Ansiedlung von Gewerbe gelöst. Da hätte ich gerne mehr geliefert. Aber das wird auch nicht auf kommunaler Ebene entschieden.

16 Jahre, viele Pflichttermine. Welchen werden Sie besonders vermissen? Die Fassanstiche?

Fassanstiche habe ich gerne mal jemand anderem überlassen. Ich glaube aber, ich habe oft genug bewiesen, dass ich’s kann. Wobei: In Obergimpern ist es mal gnadenlos schiefgegangen. Da habe ich das ganze Schlagzeug geflutet, das danebenstand. Gefühlt 30 Schläge. Der Hahn passte einfach nicht zum Schlagwerkzeug... Was ich immer gerne wahrgenommen hab, waren die Termine zu den Städtepartnerschaften. Das werde ich ein Stück weit vermissen. Oder andere Termine, die einfach schön sind. Das Black-sheep-Festival zum Beispiel. Und Spatenstiche. Die werden mir fehlen. Ich habe inzwischen jede Menge Spaten zu Hause, die werde ich in diesem Leben nicht mehr abarbeiten.

Bleiben Sie ehrenamtlich tätig?

Da steht zurzeit nichts an, weil ich mich beruflich verändern will. Der Co-Vorsitz beim Trägerverein Musikschule war immer mit dem Amt verbunden. Der Vorsitz des Ökumenischen Krankenpflegevereins indirekt auch. Ich denke, das wird in dieser Tradition mit Herrn Frei weitergehen.

Ein neuer Wirkungskreis, aber auch mehr Zeit für Hobbys also?

Ich spiele Fußball in Babstadt, das werde ich weiterhin tun. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr E-Bikes gekauft. Die sind schon gut genutzt und sollen auch weiter gut genutzt werden. Und dann haben auch wieder einen Hund.

Der kann mit dem E-Bike mithalten?

Jetzt noch nicht, aber wenn er ausgewachsen ist. Und E-Bike kann man ja auch ohne ,E‘ fahren. Außerdem (lacht) ist er wesentlich jünger als ich. Die Ziele beim Radeln? Salinenpark, Gradierwerk, das alte Gartenschaugelände ist immer noch toll, der Kursee auch. Noch lieber aber bin ich im Wald unterwegs.

Ihr Kreistagsmandat?

Werde ich zur nächsten Sitzung niederlegen. Ich habe mir gesagt: Wenn, dann machst du tatsächlich einen Schnitt.

Was hat Sie besonders betroffen gemacht?

Im Laufe der Jahre habe ich eine Reihe von Situationen gehabt, die nachwirken, mit denen man lange kämpft. Die KuK-Sanierung (Kur- und Klinikverwaltung) hat mich nicht nur Nächte gekostet wegen der vielen, langen Diskussionen. Wir haben, Gott sei Dank, nur 20 Kündigungen aussprechen müssen. Aber trotzdem. Das sind persönliche Schicksale. Außerdem sind das Entscheidungen, bei denen nicht von vornherein klar war, dass sie zu einem guten Ergebnis führen. Das geht einem schon nahe. Womit ich auch immer sehr schlecht zurechtkomme, ist, wenn jemand stirbt, mit dem ich gut bekannt war, und ich am Grab eine Rede halten muss. Da habe ich immer große Probleme. Da fehlt mir die professionelle Distanz. Das schaffe ich aber auch nicht mehr, selbst wenn ich noch mal acht Jahre machen würde. Das geht an die Nieren. Immer, wenn es was Zwischenmenschliches ist. Der Arbeitsunfall (eines Bauhofmitarbeiters - Red.) vor zwei Jahren. Das sind Sachen, die vergessen Sie nicht.

Gab’s menschliche Enttäuschungen?

Manchmal. Vor allem, weil sich in manchen Bereichen das Anspruchsdenken leider sehr verändert hat.

Sie gelten als geradlinig, hartnäckig. Wo waren Sie zu hartnäckig?

Seinerzeit in Bonfeld, bei einer der ersten Ansiedelungen. Die Feuerverzinkerei der Galvaswiss. Ich muss vorwegschicken, dass ich dann hartnäckig bin, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Dann hänge ich mich da rein bis zum Umfallen. In dem Falle war ich auch der Überzeugung, dass das für uns eine gute Sache ist: neue Arbeitsplätze, Besiedlung Buchäcker. Das hatte aber zur Folge gehabt, dass es eine Bürgerinitiative dagegen gab. Ich bin sehr hartnäckig bei meinem Kurs geblieben, habe auch den Gemeinderat mehrheitlich dahintergebracht. Dann kam etwas dazu, das in den Bereich menschliche Enttäuschung ging: Der potenzielle Käufer hat uns mehr oder weniger hängen lassen, und ich habe irgendwann die Reißleine gezogen. Das war ein kapitaler Fehler meinerseits - nicht aufzuhören, sondern ich hätte es gar nicht erst anfangen sollen.

Sind sie stolz, die KuK gleich zu Beginn auf ein neues Gleis gesetzt zu haben? Rückblickend die stressigste Zeit in den 16 Jahren?

Die KuK-Zeit, meine ersten Jahre, war ja zunächst mal negativ. Sehr negativ. Das hat sich erst im Laufe der Zeit gedreht, als wir gemerkt haben, dass die Ergebnisse besser werden, weil wir die Strukturen geändert haben. Das war ein Marathonlauf. Stolz? Nein, stolz ist das falsche Wort. Stolz bin ich auf meine Kinder. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir erreicht haben. Und wenn ich da immer von wir rede, dann meine ich das auch. Der OB ist zwar eine Person, die vornedran steht. Aber die Leistungen, die da vollbracht werden, sind immer die Leistungen von vielen. Ohne diese Zusammenarbeit läuft nichts.

Wann macht Kommunalpolitik am meisten Spaß?

Wenn Sie was bewegen können.

Und wann nicht?

Wenn Sie nichts bewegen können.

Wo sehen sie Bad Rappenau in fünf, zehn Jahren?

In fünf Jahren wird der komplette Schwärzberg, also das Kurgebiet, anders aussehen. Aus meiner Sicht moderner, einladender. Unsere Kliniken haben wir inzwischen auf dem Stand. Was (der Investor) Kruck jetzt da macht - Hotel, Salinenquartier -, wird dazu beitragen. Wir werden als Stadt sicher auch das ein oder andere entwickeln. Und wir werden noch besser aufgestellt sein im Bereich Raiffeisenstraße. Auch was Handel und Gewerbe angeht, wird einiges dazukommen. Bad Rappenau wird sich als Kurstandort weiter etablieren und bei den Einwohnerzahlen weiter zulegen. Es geht darum, dass wir weiter attraktiv sind und noch attraktiver werden.

Hat es Sie geärgert, dass es nur zwei Bewerber für Ihre Nachfolge gab? Und so wenige wählen gingen?

Generell habe ich schon gedacht - blauäugig -, dass es eine ganze Reihe von Bewerbern geben wird. Dass es kurz vor Bewerbungsschluss erst einen gab, schließlich zwei, halte ich für eine Große Kreisstadt für (zögert kurz) bescheiden. Da fragt man sich natürlich: Warum ist das so? Habe ich was falsch gemacht? Aber ich denke, es geht vielmehr um die Verantwortung und die zeitliche Inanspruchnahme. Das ist in kleineren Gemeinden weniger. Die Wahlbeteiligung ist aus meiner Sicht erschreckend. (Energisch) Eigentlich sollte doch jeder denken: "Das ist mein Oberbürgermeister, den ich hier vor Ort persönlich bestimme." Eine Wahlbeteiligung in dieser Größenordnung ist dann schon beschämend, allerdings auch keine Ausnahme.

Kurz vor der Verabschiedung. Wie fühlen Sie sich

Es ist ein absolut befreiendes Gefühl, aus der Verantwortung zu gehen. Ich habe mich nie vor der Verantwortung gedrückt, aber diese Last genommen zu bekommen, ist wirklich ein gutes Gefühl. Trotzdem: Die 16 Jahre waren eine schöne Zeit. Ich habe das gerne gemacht, und wenn ich nicht 62 wäre, hätte ich auch noch einmal kandidiert. Aber jetzt werde ich völlig außen vor sein. Und ich habe auch nicht vor, mich in irgendwelche Dinge einzumischen.

Aber in der Stadt wird man Sie noch sehen?

Ja, ja, klar! Wir fühlen uns hier wohl, wir werden nicht wegziehen.

Was packen Sie als Letztes ein?

Am Freitag werde ich meinen Dienstwagen zurückbringen. (Überlegt) Meinen Füller. Den brauche ich bis zuletzt.

Und Ihre Leidenschaft für gute Schokolade bleibt im Büro?

Nein, der bleib ich treu. Ich bin zwar inzwischen der Herr der Ringe (lacht und kneift sich in die Hüfte), aber die Ringe sind noch überschaubar. Ab Februar will ich dann aber doch ein bisschen mehr Zeit investieren, um vom Waschbärbauch zum Waschbrettbauch zu kommen.