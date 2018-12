Bad Rappenau. (guz) Zwei heftige Auseinandersetzung wenige Wochen nacheinander werfen Fragen auf und ziehen umfangreiche Ermittlungen der Polizei nach sich. Erst Ende September hatten zwei Personengruppen in der Raiffeisenstraße eine Auseinandersetzung mit Fäusten, Baseballschlägern und wohl auch mit mindestens einer Schreckschusswaffe ausgetragen. Am Sonntagmorgen kam es nun ebenfalls in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau erneut zu einem gravierenden Zwischenfall, bei dem ein Auto offenbar als Waffe eingesetzt wurde. Am Ende mussten drei Verletzte versorgt werden.

Über die Hintergründe der aktuellen Auseinandersetzung ist derzeit laut Polizei ebenso wenig bekannt, wie über den Auslöser des Streits im September. Es sei noch nicht klar, ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Gruppierungen handle, sagte ein Sprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums auf RNZ-Nachfrage. Die Ermittlungen werden wegen der großen Zahl der Beteiligten vermutlich längere Zeit dauern. Ermittelt werde mindestens wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unter Umständen aber auch wegen versuchten Totschlags.

15 bis 20 Personen hatten sich am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes geprügelt. Als gerade die Fäuste und offenbar auch Holzlatten im Einsatz waren, fuhr laut Polizei ein silbernes Auto mit aufheulendem Motor und offensichtlich mit voller Absicht des Fahrers rückwärts in die Menge. Drei Männer im Alter 23, 25 und 27 Jahren wurden vom Fahrzeug erfasst und zum Teil erheblich verletzt.

Der unbekannte Autofahrer gab Gas und flüchtete. Aus der Menge heraus wurde der Wagen mit Steinen beworfen, wodurch mindestens eine Scheibe zu Bruch ging. Was der Polizei besonders zu denken gibt: Seltsamerweise weigerten sich zwei der Männer, ins Krankenhaus mitzufahren – trotz ihrer schweren Verletzungen und der dringenden Aufforderung des Notarztes.

Bei der Auseinandersetzung Ende September hatte ein Beteiligter schwere Gesichtsverletzungen davongetragen. Auch an jenem Sonntagmorgen waren zwei Gruppen auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße aufeinander losgegangen. Der Schauplatz liegt nahe der Diskothek „Malinki Club“.

Die Polizei sucht nun nach dem silbernen Auto, bei dem es sich eventuell um einen Citroën oder Peugeot mit Heppenheimer Kennzeichen (HP) handeln soll, und dem unbekannten Fahrer des Wagens. Hinweise auf dieses Fahrzeug und auf die Geschehnisse vor und eventuell auch in der dortigen Diskothek werden erbeten an den Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 5900.