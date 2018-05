Bad Rappenau. (kab) Man sieht es den Bildern an, dass sie ein ganz besonderes Verhältnis zu den Tieren hat. Im Studium und in ihrer Freizeit beschäftigt sich Cilli Siedl mit ihnen und hat zur Freude vieler Foto- und Tierfreunde eine ganze Reihe ihrer Werke im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof ausgestellt.

Die Hobbyfotografin musste zu dieser Ausstellung überredet werden, weil ihre Zeit knapp bemessen ist. Als Studentin der Tiermedizin steht sie kurz vor dem Abschlussexamen und engagiert sich außerdem im Tierschutz. "Diese tollen Fotos bewunderte man bisher nur am PC und einige im Internet, und schließlich landen sie auf einer Festplatte. Dafür sind die Bilder einfach zu schade", meinte Eva Goldfuß-Siedl, Laudatorin und Mutter der Künstlerin bei der Vernissage.

Tausende dieser Tierfotos schlummerten in einem sorgsam geordneten Archiv, bis nun eine gelungene Auswahl den Weg in die Ausstellung gefunden hat. Abgelichtet sind Hühner, Enten, Puten, Schafe, Hunde und Pferde, aber auch Wildtiere. Diese Fotos sind zumeist auf Reisen entstanden. Ein zweiter Schwerpunkt sind Cilli Siedls Lieblingstiere, die Kaninchen, die seit fast 20 Jahren im heimischen Garten wohnen. Viele der Bilder sind in der natürlichen Umgebung der Tiere entstanden, aber es gibt auch Studiofotos.

Auf dem ältesten ausgestellten Bild von 2009 ist "Leo", ihre Schildkröte zu sehen. Die jüngsten Aufnahmen entstanden erst vor ein paar Monaten und zeigen Straßenhunde im Tierheim "Pariah Dogs" auf Koh Samui in Thailand. Hier hat die Künstlerin eine mehrmonatige Freiwilligenarbeit geleistet.

Hinter den meisten Aufnahmen stecken viele Anläufe und Versuche, bis das Motiv und das Licht stimmen und schließlich die Bilder im Kasten sind. Und auch die Modelle müssen bei Laune gehalten werden. Eine Frage, die die meisten Besucher interessierte, ist, wie es die Künstlerin geschafft hat, dass die Tiere so stillhalten und sich fotografieren lassen. "Mit sehr viel Geduld", erklärt die Hobbyfotografin. "Oft sitze ich einfach da und warte ab, bis alles stimmt." Aber mit Tricks, wie Geräuschen und Futter könne man etwas nachhelfen. Leichter sei die Arbeit mit Hunden. "Die kennen ihren Namen und reagieren", so Siedl.

Scheinbar gern fotografieren lässt sich Lieblingstier und Topmodel der Künstlerin, das Kaninchen "Oreo". Es ist auf vielen Bildern zu sehen und ziert auch das Ausstellungsplakat. Geduldig halte es - als einziges der Tiere - still und warte ab, bis das Foto gemacht sei.

In Anbetracht der gelungenen Aufnahmen stellt sich die Frage, ob für sie die Wahl des Berufs des Tierfotografen auch einmal zur Debatte stand. "Ja, da gab es einmal einen Zeitpunkt, wo ich überlegt habe: entweder Tierfotografin oder Tierärztin", erzählt Cilli Siedl. Schon sehr früh hatte sie eine Digitalkamera in der Hand, um Tiere abzulichten. Mit der Zeit habe sie diese Begabung weiter perfektioniert, sich allmählich eine professionelle Ausrüstung zugelegt und auch ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht. Doch das Überleben als Tierfotograf sei bei der Konkurrenz schwierig. "Diesen Druck möchte ich nicht", erklärt sie. "Ich möchte lieber Freude beim Fotografieren haben."

Aber eigentlich sei schon früh abzusehen gewesen, wohin schließlich die Reise geht. "Schon mit zwei Jahren habe ich die Schnecken gestreichelt und bin jedem Tier hinterher gerannt", erklärt die angehende Tierärztin.

Info: Die Ausstellung ist bis zum 10. Juni samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr im Forum Fränkischer Hof in Bad Rappenau zu sehen. Unter kaninographie@gmx.de ist die Künstlerin erreichbar.