Von Detlef Brötzmann

Bad Rappenau. Auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus ging es an diesem Wochenende wieder turbulent zu, denn die Kulinarissimo lockte zu Genuss, Musik und Einkaufsvergnügen. Das Wetter bot, bei zum Teil sommerlichen Temperaturen, ideale Voraussetzungen, um Biergartenatmosphäre bei kulinarischen Köstlichkeiten unter freiem Himmel zu genießen. Kombiniert mit unterhaltsamer Blasmusik oder am Abend mit flotten Rhythmen der Live-Bands, wurde dies zum Erlebnis für alle Sinne. Und wer Lust hatte, der verknüpfte seinen Besuch der Freiluftveranstaltung gleich mit einem entspannten Einkaufsbummel, denn auch am Muttertag hatten die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen zum verkaufsoffenem Sonntag geöffnet.

Das Konzept der Veranstalter ging auch in diesem Jahr auf, auch wenn nach eineinhalb Jahrzehnten nur noch die Gastronomen Otto Gollerthan und Michael Ortiz für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Die Speisekarte bietet eine kulinarische Vielfalt, die ebenso auf regionale Herkunft der Produkte, wie auch auf saisonale Spezialitäten setzt. Dass die beiden Metzgermeister dabei auch Vegetarisches im Angebot haben, unterstreicht den Charakter der Kulinarissimo.

Ob Lammhaxe mit Bärlauchknödel oder Kräuterflädle mit Spargelragout und wacholdergeräuchertem Schinken? Vielleicht dürfen es auch Ofenkartoffeln an Blattsalat oder die leckeren Schupfnudeln mit mediterranem Grillgemüse sein. Spargel und Bärlauch sind saisonaler Bestandteil vieler Gerichte, und so wird das Lesen der Speisekarte zu einem Streifzug durch die Kulinarik des Frühlings. Alles wird frisch zubereitet und hält die Mitarbeiter an den Ständen auf Trab. Serviert wird auf Porzellantellern, die von Servicemitarbeitern auch wieder abgeräumt werden. Zeit also zur Entspannung und zu Gesprächen am Biertisch, oder man lauscht einfach den Klängen der Musik bei einem kühlen Bier, regionalen Weinen oder raffiniert gemixten Cocktails.

Den musikalischen Auftakt setzte am Freitagabend die Band "Ear Candy" aus Mosbach mit einer bunten Mischung aus Blues, Rock und Pop. Am Samstag startete das Bühnenprogramm mit Musik zur Mittagszeit, präsentiert durch den Musikverein Bonfeld. Blasmusik aller Genres unterhielt die Gäste der Kulinarissimo und vervollständigte den Gaumenschmaus. Am Abend präsentierte die Live-Band "Easy Living" mit ihrem Sänger Holger Ries tolle Balladen und fetzige Rockmusik.

Der Sonntag startete mit der Stadtkapelle Bad Rappenau, die mit einem Platzkonzert zum Frühschoppen einlud. Für manche Familien bot die Veranstaltung den richtigen, wenn auch wetterbedingt kühlen Rahmen, am Sonntag den Muttertag auf der Kulinarissimo zu feiern und die Küche zuhause kalt zu lassen. Bei einem Nachmittagsbummel durch die Geschäfte der Innenstadt dürfte manche Mutti noch mit einem kleinen Präsent überrascht worden sein. Der Sonntagabend klang mit "Living Room" auf der Bühne aus, die mit Gitarre und Gesang für Covermusik aus Rock und Pop sorgten.