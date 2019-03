Bad Rappenau. (isi) Das Wetter hielt, und die Narren waren so glücklich wie die Zuschauer: "Bad Rappenau - Helau" hieß es am Samstagnachmittag in der Kurstadt. 60 Gruppen haben sich als bunter Lindwurm beim 20. Umzug durch die Straßen der Kurstadt als geschlängelt.

Der 1. Rappenauer Carnevalsverein "Wolfsstecher 1997" ist im 22. Jahr und hatte wieder Glück beim Umzug: kein Regen und viele verkleidete Besucher, die die Straßenränder bevölkerten. Den Abschluss gab es in der Mühltalhalle, wo das närrische Volk bis weit nach Mitternacht ausgelassen feierte.