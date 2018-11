Vielfältig und unbezahlbar ist der Nutzen des Waldes. Als Rohstofflieferant und Erholungsraum rückte der Stadtwald in der jüngsten Sitzung des Bad Rappenauer Gemeinderats in den Blickpunkt. Foto: Endres

Von Michael Endres

Bad Rappenau. Dem Wald der Kur- und Bäderstadt geht es nach wie vor ausgezeichnet. Das Sturmtief "Egon" am 13. Januar dieses Jahres ist über den Wald ohne nennenswerte Schäden hinweggefegt, lediglich 70 Festmeter Sturmholz musste Revierförster Claus Schall als "unvorhergesehene Nutzung" verbuchen. Und auch der Borkenkäfer ist im 512,2 Hektar großen Stadtwald kein Thema - dafür gibt es für den gefräßigen Schädling hier zu wenig Nadelholz.

Doch ganz frei von Sorgen sind Revierleiter Schall und Forstdirektor Martin Rüter im Hinblick auf den Wald in Bad Rappenau nicht - das Eschensterben schreitet weiter voran. "In ein paar Jahren wird dieser Baum verschwunden sein", erklärte Förster Rüter, denn der Pilz "Hymenoscyphus pseudoalbidus" breitet sich auch im Kraichgau massiv aus. Allerdings sieht der Forstfachmann hier keinen Grund zur Panik, wie er bei der Vorstellung des Forstbetriebsplans im Gemeinderat erklärte. Als Ersatz für den aussterbenden Laubbaum soll im Bad Rappenauer Stadtwald die Schwarznuss angepflanzt werden. Im nächsten Jahr sollen es 350 Jungpflanzen sein.

Da sich der Markt für Nadelholz gut entwickelt, sollen auch Fichten, Douglasien und Weißtannen gepflanzt werden - 1000 Stück sind vorgesehen. Das sorgt dann wieder für einen guten Mix aus Nadel- und Laubbäumen, für den der Bad Rappenauer Wald geschätzt wird. Für die Jungbestandspflege und Waldkultur sind 10.500 Euro respektive 13.800 Euro eingeplant, die Aufbereitung des Holzes schlägt im Plan mit 68.500 Euro zu Buche. Vorgesehen sind im nächsten Jahr ebenfalls zahlreiche Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Waldwegen, und darüber hinaus ein Holzeinschlag von 3600 Festmeter, wie Claus Schall auf der zurückliegenden Gemeinderatssitzung erklärte.

Brennholz gibt es ausreichend, allein hierfür ist eine Holzernte von 1060 Festmeter eingeplant. Unterm Strich bleiben für die Stadtkasse dann im kommenden Jahr 46.700 Euro übrig, in diesem Jahr sollen es nach dem Stand vom 5. Oktober 46.453 Euro sein. Das ist deutlich mehr als kalkuliert. Eigentlich war die Forstverwaltung von einem Überschuss in Höhe von 9900 Euro ausgegangen. Nach Aussage von Forstamtsleiter Martin Rüter zeigt sich der Holzmarkt "robust und erfreulich", zwischenzeitlich haben sich auch die gestiegenen Frachtraten für die Verschiffung von Holz nach Asien wieder einigermaßen stabilisiert. Bekanntlich landen Produkte aus dem Bad Rappenauer Stadtwald auf den Mittagstischen in Asien, nämlich in Form von Ess-Stäbchen.

Mit dem Verkaufserlös von Buchenholz - hier hat der Stadtwahl große Bestände - ist Martin Rüter derzeit nicht zufrieden: Nach seiner Aussage gebe es für schlechtes Eichenholz deutlich mehr als für gute Buche, wie sich bei den Versteigerungen des Wertholzes zeigt.

Revierförster Schall machte auf der Ratssitzung aufmerksam, dass es in diesem Jahr so früh wie noch nie Brennholz im Stadtwald gibt; das Brennholz wird zum Teil auch bereits mit dem Vollernter aufbereitet.

Ein besonderes Thema für den kommunalen Wald von Bad Rappenau ist die Möglichkeit, größere Flächen als "Waldrefugium" auszuweisen. Vorteil: Damit lassen sich so genannte Ökopunkte generieren, vier Punkte je Quadratmeter. Aktuell haben diese Ökopunkte einen Wert zwischen 30 Cent und einem Euro. Die Ökopunkte können beispielsweise bei Ausweisung neuer Bau- und Industrieflächen als Ausgleich für den Landschaftsverbrauch gegengerechnet werden. Drei Flächen könnten im Bereich des Stadtwaldes hierzu ausgewiesen werden, allerdings wäre dann eine Holznutzung für die kommenden 25 Jahre verboten. Eine Wald- und Hangfläche bei Heinsheim soll nun auf ihre Eignung als Waldrefugium überprüft werden. Der Gemeinderat nahm - wie üblich - den Betriebsplan zur Kenntnis und lobte den Einsatz der Förster für den Stadtwald.