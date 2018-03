Bad Rappenau. (end) Die Revolution in den Rathäusern des Kraichgaus kommt auf leisen Sohlen: Was im 19. Jahrhundert mit der Kameralistik als langjährigem Standard etabliert wurde, wird jetzt durch die Einführung der so genannten Doppik - der doppelten Buchführung in Konten - völlig neu aufgestellt: Die Darstellung und Erfassung der öffentlichen Finanzen, also der Einnahmen und Ausgaben einer Kommune, werden umgekrempelt. Mit der Doppik beginnt bei den Gemeinde- und Stadtkassen ein neues Zeitalter der Berechnung - es ist künftig fast wie in einer großen Firma.

Wo liegen die Unterschiede zwischen den beiden Systemen? Während sich die Kameralistik vor allem auf die Ausgaben und Einnahmen eines Jahres konzentriert, kommt es im Rahmen der Doppik auf die Änderung des Vermögensbestandes an. Für einen Überschuss in einem Jahr reicht es dann nicht mehr aus, lediglich den Zahlungsstrom, das heißt den Abfluss von Geld, zu betrachten.

Die Doppik soll mehr Raum für wirtschaftlicheres Denken bei der Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen geben. Zu wissen, was eine einzelne Leistung wirklich kostet, macht auch den Vergleich zwischen Gemeinden leichter. Das hilft zu beurteilen, wer besser wirtschaftet, das heißt, wer mit Geld effizient und verantwortungsvoll umgeht und dabei ein möglichst optimales Leistungsangebot zur Verfügung stellt.

Konkret bedeutet die ab 2020 für alle Kommunen gesetzlich vorgeschriebene Doppik aber erst einmal einen gewaltigen Mehraufwand: Denn alles, was einer Gemeinde und Stadt gehört, vom Papierkorb in der Amtsstube über jede Schaufel, jeden Spaten und jede Maschine im Gemeindebauhof bis hin zu jedem Quadratmeter Gemeindestraße muss alles präzise erfasst und nach aktuellem Stand bewertet werden. Diese Sisyphusarbeit gilt per Gesetz.

Aber auch der Doppik sind Grenzen gesetzt. Ähnlich wie bei Unternehmen, die beispielsweise nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) bilanzieren, gibt es hinreichende Wahlmöglichkeiten und Spielräume, den Wert des Vermögens einer Kommune zu bestimmen. Bei kommunalen Grundstücken und Gebäuden ist dies noch weniger problematisch als beispielsweise beim Straßennetz, dessen Wert in vielen Gemeinden durch Vergleichsverfahren geschätzt werden muss, zum Beispiel durch den Wert der angrenzenden Grundstücke.

Spätestens bei Kunst- und Kulturgütern zeigen sich die Grenzen des Systems - eine große Spannbreite von Werten (soweit diese überhaupt zu ermitteln sind) wird die Folge sein. Die Doppik ist der kaufmännische Rechnungsstil der freien Wirtschaft, jeder Buchungssatz wird betragsgleich im Soll und Haben gebucht. Neben dem Geldvermögen wird zusätzlich das Anlagevermögen und das Vorratsvermögen überwacht.

Die doppelte Rechnungslegung erfasst in einer Gewinn- und Verlustrechnung alle Erträge und Aufwendungen. Beispielhaft ist der verbreitete Instandhaltungsstau in kommunalen Immobilien. Im Gegensatz zum doppischen Rechnungswesen versteckt die Kameralistik den schleichenden Werteverfall von beispielsweise Gemeindehallen, Schulgebäuden oder Feuerwehrhäusern. Aber: Allein durch die Einführung der Doppik wird die mitunter dramatische Vermögens- oder Schuldenlage der Kommunen nicht verbessert.

Die Kostentransparenz kann aber auch für die Bürger von Nachteil sein. Werden künftig Dienstleistungen wie beispielsweise das Ausstellen von Baugenehmigungen, Personalausweisen oder anderen Bescheinigungen "Spitz auf Knopf" in Rechnung gestellt, ist es dann mit ein paar Euro für den Verwaltungsakt nicht mehr getan.

Die Kur- und Bäderstadt Bad Rappenau stellt das Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 1. Januar 2020 um, das ist auch der letztmögliche Termin. Der Umstellungsprozess wurde innerhalb der Verwaltung schon vor längerer Zeit begonnen, musste aber wegen Personalengpässen und -wechseln verschoben werden. Mittlerweile wurde eine entsprechende Stelle bei der Kämmerei geschaffen. Mit der Bewertung des städtischen Vermögens wurde bereits 2009 begonnen, diese ist inzwischen fast abgeschlossen.