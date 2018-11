Bad Rappenau. (rnz) Nachdem im letzten Jahr der Nikolausmarkt in der Fußgängerzone bei den Besuchern gut ankam, wird es 2018 eine neue Auflage geben, organisiert vom Kulturamt der Stadt zusammen mit den Geschäften in der Fußgängerzone. In diesem Jahr nehmen rund 20 Stände unter anderem von Schulklassen, Kindergärten, der Feuerwehr, den Pfadfindern, von mehreren örtlichen Vereinen, Gastronomen und vom Rappsodie-Bad.

Der Nikolausmarkt beginnt am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Dezember, jeweils ab 16 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher haben sich die Beteiligten mächtig ins Zeug gelegt und, laut Stadtverwaltung, das Angebot im Vergleich zur ersten Auflage deutlich gesteigert. Feuerstellen sorgen für eine behagliche und gemütliche Stimmung.

Der Nikolaus bringt an beiden Tagen zwischen 17 und 19 Uhr kleine Geschenke vorbei, und Vereine, Schulen, Musikschulen und das Musikduo Meier singen unter dem geschmückten Weihnachtsbaum vor der evangelischen Stadtkirche und stimmen die Besucher so auf Advent und Weihnachten ein. Eine Feuershow leitet am Freitagabend dann gegen 20 Uhr über zu einem Winterdorf für die "Großen" (mit DJ) bis etwa 23 Uhr, für das das beheizte Zelt vor dem Rathaus in eine Winter-Diskothek verwandelt wird.

An beiden Tagen besteht für Kinder die Möglichkeit, im Rathausfoyer für den Advent oder Weihnachten etwas zu basteln oder in den verschiedenen Geschäften den Advents- und Weihnachtsgeschichten der Lesepaten zu lauschen. Auch ein Karussell wird aufgebaut.

Kurz vor Weihnachten hält der Nikolausmarkt ein vielseitiges Angebot für Geschenkesucher bereit: Hier findet man Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes, Weihnachtliches, Adventaccessoires, Schmuck, Spielsachen, Filztiere, genähte Kindermützen, Kleidung und Geschenkgutscheine. Ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot sorgt für ausreichende Stärkung. Alle Geschäfte in der Fußgängerzone und teilweise in der Innenstadt haben an beiden Tagen mit besonderen Aktionen bis 21 Uhr geöffnet.