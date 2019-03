Bad Rappenau-Bonfeld. (jubu) Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Audi-Geländewagens bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Landesstraße bei Bonfeld. Der Mann war auf der L 1107 von Bonfeld kommend in Richtung Bad Wimpfen gefahren, als er in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Wie stark der Aufprall gewesen sein muss, war am SUV sofort erkennbar: Das rechte Vorderrad wurde abgerissen, die Frontpartie war bis zur A-Säule eingedrückt. Der Unfallverursacher aus dem Landkreis Heilbronn war zum Zeitpunkt der Rettung nicht ansprechbar und musste nach medizinischer Versorgung durch den Notarzt "5/82" aus Bad Rappenau in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Da man zunächst angenommen hatte, dass der Unfallfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurde neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr aus Bad Rappenau an die Einsatzstelle hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Andere Verkehrsteilnehmer scheinen nicht in den Unfall verwickelt gewesen zu sein. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung war die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt. Am Audi entstand Totalschaden.