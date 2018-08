Um der Wildparkerei in den Wohngebieten entgegenzuwirken, fordert GAL-Stadtrat Robin Müller die Einführung von Bewohnerparkausweisen. Symbolfoto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Ob Feuerwehr, Müllabfuhr oder Bus: In den teils engen und überfüllten Straßen der Wohngebiete haben die Fahrzeuge kaum die Chance auf ein Durchkommen. Zugeparkte Verkehrswege können vor allem im Fall der Brandbekämpfung drastische Folgen haben. Um in den Wohngebieten eine Ordnung herzustellen, regt GAL-Stadtrat Robin Müller an, Bewohnerparkausweise einzuführen.

"Es gibt immer mehr Straßen in den Wohngebieten, die zugeparkt sind", meint Müller im Gespräch mit der RNZ. Zudem gebe es wenige Gebiete, in denen weder Ärzte, noch Einkaufsläden oder Büroräume untergebracht sind. Das Bewohnerparken und der Publikumsverkehr sorgten dann für überfüllte Straßen. "Alles ist endlich. Irgendwann ist alles voll", betont der GAL-Stadtrat.

Zudem ist er der Meinung, dass der Verkehr nicht abnehmen werde. "Es ist nicht absehbar, dass die Anzahl der Autos zurückgeht. Heutzutage haben Familien viel mehr Autos als Stellplätze und parken dann auf der Straße", meint Müller. "Viele haben schon mit 18 ein Auto." Ebenso komme es immer wieder vor, dass manche in einer vorhandenen Garage eher ihren Rasenmäher, ein Lager oder eine Werkstatt unterbringen.

Für die Stadt bringe ein Bewohnerparkausweis eine gewisse Einnahmequelle mit sich. Bei 50 Euro monatlich, wie Müller vorrechnet, könnte eine Parkberechtigung künftig 600 Euro im Jahr kosten. Der GAL-Stadtrat betont, dass es ihm nicht um die Einnahmen gehe, sondern man so die Parkplatzsituation etwas steuern könne. "Da überlegt man sich noch mal, ob man sich ein Auto zulegt. Manche haben drei, vier, fünf Autos, aber nicht die passende Villa dazu." Man könne sich auch überlegen, ob man den Anwohnern jeweils einen Besucherparkausweis kostenlos zugesteht. "Es geht nicht darum, die Anwohner zu ärgern."

Der Umstieg auf ÖPNV soll weiter vorangetrieben werden. Die Busse bedienen auch die Wohngebiete, "aber die müssen auch durchkommen". Als Alternative könne man auch veranlassen, dass in den Straßen nur noch halbseitig geparkt wird. "Gar nichts machen, ist der falsche Weg."

Robin Müller ist bewusst, dass er mit seinem Vorschlag bei so manchem Anwohner nicht auf viel Gegenliebe stoßen wird. "Es würde sicher ein Mordsgeschrei kommen. Aber nach zehn Jahren fragt keiner mehr, wer sich damals eine blutende Nase geholt hat. Auch wenn ich mich unbeliebt mache. Aber ich stehe zu etwas, wenn ich gute Argumente habe."

"Wir sind an dem Thema dran", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei auf der zurückliegenden Gemeinderatssitzung. Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann erläuterte auf RNZ-Anfrage den Stand der Planungen: "Wir stehen noch am Anfang. Wir prüfen inwieweit die Ausweise Sinn machen und werden auch die Anwohner mit ins Boot holen und fragen, ob sie das überhaupt wollen." Ebenso müsse man sehen, wie stark bestimme Bereiche betroffen sind. Man schaue sich die Situation vor Ort zu verschiedenen Tageszeiten an. Erst wenn alle Fakten zusammengetragen seien, könne man eine Entscheidung treffen.