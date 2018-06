Bad Rappenau/Siegelsbach. (pol/mare) Vom Ford war nur noch ein völlig zerbeultes Wrack übrig. Dieses Szenario fanden die Einsatzkräfte am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall vor, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße K2043 von Obergimpern in Richtung der Landesstraße L530. Beim Abbiegen auf die Landestraße übersah er einen in Richtung Babstadt fahrenden 52-Jährigen in dessen Ford.

Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Ford-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche verletzt werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.