Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Das oftmals als "Sahnestück" titulierte Baugebiet "Kandel" am westlichen Rand der Kernstadt ist bereit und wartet auf seine Häuslebauer. Seit September 2019 sind die Erschließungsarbeiten abgeschlossen. Nun stand das "Vorzeigebaugebiet" der Kernstadt wieder im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung. Inzwischen soll auch der Quadratmeterpreis feststehen. Nach Informationen der RNZ soll ein Quadratmeter Baufläche in "Kandel" weiter über 400 Euro kosten. Zum Vergleich: In Bad Wimpfener Baugebieten zahlt ein privater Bauherr zwischen 320 und 340 Euro.

Zunächst sollte das Ratsrund aber den Änderungen des Bebauungsplans, die beispielsweise vorsahen Steinvorgärten zu untersagen, zustimmen. Was es letztendlich bei einer Enthaltung auch tat. Zuvor entbrannte in Folge eines Antrags der ÖDP-Fraktion eine Diskussion. Fraktionssprecher Klaus Ries-Müller brachte für "Kandel" eine Verpflichtung, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Neubauten zu installieren, ins Spiel. Er zeigte sich enttäuscht darüber, dass die grün-schwarze Landesregierung diese Pflicht entgegen vorausgehender Ankündigungen vor wenigen Tagen auf Druck der CDU gekippt habe. Nun solle Bad Rappenau als gutes Beispiel vorangehen und eine solche Pflicht in den Bebauungsplan einbauen.

Dieser Vorschlag fand im Gremium nur wenig Zuspruch. CDU und Freie Wähler sprachen sich gegen einen "Zwang", die Anlagen zu errichten, aus. "Über Anreizprogramme können wir uns unterhalten", sagte Gordan Pendelic (FW). Anne Silke Köhler (CDU) wies auch auf ansteigende Baukosten hin. "Junge Familien sollen das nicht auch noch leisten müssen."

Sonja Hocher (Grüne) zeigte sich nach den Ausführungen ihrer Ratskollegen verärgert. "Es war Status quo, dass diese Pflicht kommen soll. Man muss es nicht selbst bauen, sondern kann sein Dach auch vermieten." Das Bauen werde nicht wegen Fotovoltaikanlagen teurer, sondern vielmehr, weil es inzwischen zu wenig Handwerksfirmen gebe, aber die Nachfrage immer weiter steige. "Man muss die Leute zwingen. Es ist keine so hohe Investition wie vor 15 Jahren."

Oberbürgermeister Sebastian Frei führte dazu aus, dass man keinerlei Erfahrungswerte habe und so ein Vorhaben detailliert vorbereiten müsse. "Das kann man nicht einfach aus den Ärmeln schütteln." Der Verwaltungschef rechnet damit, dass diese Vorbereitung die Vermarktung des Baugebiets abermals verzögern würde. Aufgrund dessen sprach auch er sich gegen den Antrag aus. Es sei keine Entscheidung gegen den Fotovoltaikanlagen, sondern gegen die Verzögerung. Letztendlich wurde der Vorschlag mit 21 Nein-Stimmen abgelehnt.

Doch damit hatte sich das Diskussionspotenzial für die Gemeinderäte noch nicht erledigt. Auch der zweite "Kandel"-bezogene Tagesordnungspunkt sorgte für Zündstoff. Teilen des Gremiums stieß es sauer auf, dass die Verwaltung nicht vorsah, alle der insgesamt 45 städtischen Bauplätze anhand eines Punktesystems – wie beim Baugebiet "Waldäcker II" in Babstadt – zu vergeben.

Dieses Punktesystem und die Tatsache, dass die Verwaltung auf Erfahrungswerte aus Babstadt warten wollte, sind der Grund, warum das Baugebiet seit nunmehr acht Monaten unberührt ist. Und eine Vermarktung in eine unvorhersehbare Krise fällt.

Nach dem Verwaltungsvorschlag sollen zunächst fünf Bauplätze für städtische Zwecke zurückgehalten werden. 27 Flächen will die Verwaltung anhand des Punktesystems vergeben. Bei 13 Arealen schlugen OB Frei und seine Kollegen eine Verteilung anhand eines Gebotsverfahrens vor, das heißt, der Höchstbietende erhält den Zuschlag. "Wo ist hier die soziale Kompetenz? Was soll das?", kritisierte Ralf Kochendörfer (CDU). "Es geht darum, Preise aufzurufen, die sich nicht nur an den Kosten orientieren und darum, entsprechende Mehreinnahmen für die Stadt zu generieren", antwortete OB Frei.

Das Losverfahren habe auch seine Tücken, sagte Sonja Hocher: "Durch das Meistgebotsverfahren werden nur Leute bedient, die gut bei Kasse sind. Manche zahlen über dem Marktpreis, weil sie noch mehr verdienen. Und das Geld können wir nehmen und geben es beispielsweise für Kindergärten aus und geben es somit der breiten Masse. Damit kann ich gut leben." In die gleiche Kerbe schlug auch Klaus Ries-Müller. Wenn man so Steuererhöhungen, die auch die Sozialschwachen treffen würden, vorbeugen kann, sei es eine gute Sache. Ein entsprechender Antrag der CDU, das Gebotsverfahren zu kippen, wurde mit 23 Nein-Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls die Zustimmung verwehrt hat das Gremium den Anträgen der Grünen und der SPD. Beide Fraktionen wollten eine Änderung bei der Bepunktung erwirken. In dem Punktekatalog werden neben Hauptwohnsitz, Arbeitsplatz und Kinder auch ehrenamtliche Tätigkeiten berücksichtigt. Allerdings wird, zum Unmut der SPD, nur die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr angerechnet. Die Sozialdemokraten regten an, auch geschäftsführende Vorstände mit mehr als fünf Jahren Tätigkeit zu bepunkten. Die Grünen gingen einen Schritt weiter und brachten generell Vereinsmitarbeiter ins Spiel, die als Nachweis ihrer außerordentlichen Tätigkeit ein Schreiben des Vereinsvorstands ihrer Bauplatz-Bewerbung beilegen sollen und dafür ebenfalls Punkte zugesprochen bekommen.

"Uns ist bewusst, dass man die Regelung hätte beliebig öffnen können. Wo aber fängt man an, wo aber hört man auf?", fragte Pendelic. Auch die CDU sprach sich gegen die Anträge aus. "Es ist schwer, gerechte Maßstäbe zu finden", sagte Köhler. "Man schafft damit mehr Ungerechtigkeiten, als dass wir Gutes tun", fand auch OB Frei.