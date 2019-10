Mühlhausen/Angelbachtal. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Samstagmorgen auf der Bundesstraße B39. Eine 22-jährige VW-Golf-Fahrerin und deren beiden 17 Jahre alten Mitfahrer waren gegen 2.30 Uhr von Mühlhausen in Richtung Eichtersheim unterwegs. Weil sie vermutlich zu schnell fuhr, verlor sie die Kontrolle über den Wagen, der nach links von der Fahrbahn abkam, einen Abhang hinunterfuhr und eine Wiese überquerte. Dann prallte der Golf gegen einen Baum, der an einer etwa 4 bis 5 Meter in die Tiefe führenden Bachböschung steht.

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die drei Insassen bereits aus dem Autowrack befreit. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, das Auto wurde von einem Abschlepper mit Kran geborgen.