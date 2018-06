Bad Rappenau-Fürfeld. (fsd) Eigentlich sollten an der B 39-Ortsdurchfahrt in Fürfeld in den nächsten Tagen die Bagger anrollen. Geplant waren zwischen Juli und November Baumaßnahmen seitens der Stadt, dem Regierungspräsidium (RP) Stuttgart und dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach. Diese beinhalteten neben einer Straßenerneuerung auch die Kanalsanierung und die Erneuerung mehrerer Wasser- und Hausanschlussleitungen. Die Anwohner wurden Anfang Mai auf einer Informationsveranstaltung über das Bauvorhaben in Kenntnis gesetzt. Doch daraus wird vorerst nichts. "Da fängt so schnell nichts an", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei auf RNZ-Nachfrage.

Grund für die Verzögerung ist die angespannte Situation im Bausektor. "Es spricht alles dafür. Wir haben die Maßnahmen ausgeschrieben, aber keine Firma hat ein Angebot abgegeben." Wann die Arbeiten starten können, ist ungewiss. Am Dienstag, 3. Juli, soll ein Gespräch zwischen Stadt, RP und Zweckverband stattfinden, in dem das weitere Vorgehen besprochen wird. Dort soll unter anderem geklärt werden, wann die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. "Es ist nicht nur unsere Maßnahme. Deshalb müssen wir uns abstimmen", sagte Frei. "Und wir müssen auch Rücksicht auf Baustellen in der Umgebung nehmen." Beispielsweise die Belagsarbeiten zwischen Fürfeld und Kirchhausen.