Eppingen. (rnz) Am gestrigen Montag sind die Sanierungsarbeiten der Bundesstraße 293 zwischen Gemmingen und Stebbach fertiggestellt worden. Am heutigen Dienstag startet das Bauprojekt in den dritten Abschnitt zwischen Eppingen-Mitte und Eppingen-Ost, der bis zum 30. August abgeschlossen sein.

In diesem weiteren Bauabschnitt wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Eppingen-Mitte und Eppingen-Ost gesperrt. Der Umleitungsverkehr wird für beide Richtungen über die Rappenauer Straße, Scheuerlesstraße, die Lanzstraße und die Heilbronner Straße geführt. Im Bereich der Kreuzung Heilbronner Straße, Lanzstraße und Carl-Benz-Straße wird der Verkehr während der Umleitung mit einer Ampelanlage geregelt. Auch in diesem Abschnitt gelten wieder Halteverbote entlang der gesamten Umleitungsstrecke.

Zu Staus kann es derweil am Bahnübergang auf Höhe des Hundesportplatzes kommen. Aufgrund des Bahnverkehrs in Richtung Heilbronn und Heidelberg sind hier die Schranken regelmäßig geschlossen.

Der Bund investiert hier in die Erneuerung der Infrastruktur 2,5 Millionen Euro. Das Baureferat Heilbronn des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen.