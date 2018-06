Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag wurden sieben Personen zum Teil schwer verletzt. Auf der B 292 an der Abzweigung Helmstadt kollidierten ein VW und ein Landrover. Foto: Julian Buchner

Helmstadt-Bargen/Waibstadt. (jubu) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße B292 zwischen Waibstadt und Helmstadt. Nach ersten Informationen der Polizei befuhr eine 33-jährige VW-Touran-Fahrerin die B292 von Waibstadt kommend in Richtung Helmstadt. Auf Höhe der Abzweigung Helmstadt (Einmündung der Bahnhofstraße in die B292) kam es zum Zusammenstoß mit einem Landrover Defender, in dem eine 42-jährige Fahrerin in der Gegenrichtung unterwegs war und nach Helmstadt einbiegen wollte. Laut Polizeibericht hatte die Landrover-Fahrerin den Touran übersehen.

Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden insgesamt sieben Personen teils schwer verletzt: Die 42-jährige Landrover-Fahrerin sowie ihre drei mitfahrende Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, sowie die 33-jährige Fahrerin des VW-Touran, ihr dreijähriges Kind und das erst acht Wochen alte Baby. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehren aus Helmstadt und Waibstadt wurden an die Einsatzstelle beordert, mussten aber nicht tätig werden, da niemand eingeklemmt war.

Die sieben Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Lebensgefahr kann laut Polizei derzeit jedoch ausgeschlossen werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B292 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Höhe des Sachschadens lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.