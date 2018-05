Waibstadt/Helmstadt-Bargen. (pol/rl) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls und der Landung eines Rettungshubschraubers war die Bundesstraße B292 zwischen Helmstadt und der Einmündung in Richtung Neckarbischofsheim kurzfristig voll gesperrt. Laut Polizeibericht war eine 63-jährige Fiat-Fahrerin gegen 13.50 Uhr in Richtung Helmstadt unterwegs, als sie mehrere hundert Meter nach der Einmündung nach Neckarbischofsheim, auf gerader Strecke, kurz vor einer Linkskurve, offenbar einen kurzen Schwächeanfall erlitt.

Ihr Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte eine Böschung hinunter und blieb im Feld stecken. Der Fiat musste später herausgezogen und abgeschleppt werden. Die Frau kam mit dem Verdacht, eine Rückenverletzung erlitten zu haben, per Rettungshubschrauber in eine Klinik. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die B 292 war während des Aufenthalts des Rettungshubschraubers für rund eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde gegen 14.20 Uhr wieder frei gegeben.