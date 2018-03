Helmstadt-Bargen. (pol/rl/van) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es an der Einmündung der Landesstraße L530 auf die Bundesstraße B292 am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Nach Angaben der Beamten war eine 28-Jährige mit ihrem Ford beim Abbiegen mit einem Fiat, der in Richtung Sinsheim gefahren war, zusammengeprallt. Die beiden Insassen im Fiat blieben unverletzt. Die 28-Jährige wurde jedoch durch die Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte nach der medizinischen Erstversorgung in eine Klinik nach Mannheim. Die Unfallaufnahme des Verkehrskommissariats Heidelberg dauert derzeit noch an.