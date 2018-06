Sinsheim. (RNZ/rl) Am Dienstagabend kurz vor 18.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B292 zwischen Eschelbach und Dühren ein Brandeinsatz, bei dem der Anhänger eines Lastwagens Feuer fing. In Höhe des Parkplatzes geriet, vermutlich in Folge eines Reifenplatzers, der Anhänger eines Lastwagens Feuer.

Umgehend wurden die Feuerwehren aus Dühren, Eschelbach und Sinsheim an die Einsatzstelle beordert. Nach etwa 15 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden, das Feuer war weitgehend gelöscht. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.