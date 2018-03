Die Firma "Toll Collect" hat am westlichen Stadtrand Östringens eine der bundesweit rund 600 neuen Maut-Kontrollsäulen installiert. Anders als viele befürchten, wird hier nicht "geblitzt". Foto: Wolfgang Braunecker

Östringen. (br) Am westlichen Östringer Stadtrand wurde jetzt an der Bundesstraße 292 in Fahrtrichtung zur Autobahnanschlussstelle Kronau von der Firma "Toll Collect" eine der bundesweit rund 600 neuen Kontrollsäulen installiert, mit denen künftig auf elektronischem Weg festgestellt wird, ob passierende Lastkraftwagen mautpflichtig sind und ob die Mautgebühr korrekt entrichtet wird.

Ab 1. Juli fallen in Deutschland zusätzlich zu den bereits bisher vom Bundesfernstraßenmautgesetz erfassten Autobahnen und Nebenstrecken alle rund 40.000 Kilometer Bundesstraßen unter die Mautpflicht für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen, die für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder verwendet werden und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen beträgt. Die markanten blau-grünen Stelen diene - als Ergänzung der mobilen Überwachungsmaßnahmen des Bundesamtes für Güterverkehr - ausschließlich der Mautkontrolle und nicht etwa auch noch als "Geschwindigkeits-Blitzer". Mit Hilfe von Infrarottechnik erstellt die Kontrollsäule beim Vorbeifahren eines Fahrzeugs ein Übersicht-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild, außerdem kommuniziert sie zum Datenabgleich mit den in Lastkraftwagen eingebauten sogenannten On-board-Units (OBU).

An die Kontrollzentrale werden von dem System nur die Daten derjenigen Fahrzeuge weitergeleitet, bei denen der Verdacht besteht, dass die Maut nicht oder nicht richtig bezahlt wurde. "Toll Collect" versicherte, der Datenschutz werde umfänglich gewährleistet. Die Standorte für die neuen Kontrollsäulen wurden nach den Vorgaben des Bundesamts für Güterverkehr bestimmt.