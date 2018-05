Sinsheim. (tk) Das Auto- und Technikmuseum Sinsheim hat soeben umfangreiche Erweiterungspläne bekanntgegeben. Bis 2019 soll die Ausstellungsfläche um eine dritte Halle mit 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ergänzt werden: Geplant seien Sonderausstellungen, unter anderem zum Thema Youngtimer. Es liefen bereits Gespräche mit Automobilisten und Sammlungen in ganz Europa, hieß es bei der Pressekonferenz. Auch wolle man in einem neuen Konzept den Standort Sinsheim stärker bewerben. Unter anderem soll ein früher am Sinsheimer Bahnhof aufgebauter historischer Eisensteg als Aussichtsplattform in zehn Metern Höhe in den mehrgeschossigen Bau integriert werden. Herrmann Layher, Präsident des Museumsvereins will vier Millionen Euro in den Bau investieren.