Sinsheim. (cbe) Das Urteil zur Grundsteuer, beklebte und beschmierte Verkehrsschilder oder der Irrsinn der Verwaltung - diese und noch viele weitere Punkte wurden im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung angesprochen:

Schmiererein von Ultras: Laut Alexander Hertel, Fraktionsvorsitzender "Aktiv für Sinsheim", finden sich in letzter Zeit immer mehr Schmierereien und Aufkleber in der Innenstadt, auf Verkehrsschildern oder an Gebäuden. Und die meisten stammten von den TSG-Fangruppen "Young Boyz" sowie "Vicus". "Was ist hier die Strategie der Verwaltung?", wollte Hertel wissen. "Wir sind da in Kontakt und Austauch mit der Polizei und der TSG", antwortete Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Von den Gruppen selbst hätten einige Anhänger Aufkleber entfernen müssen, zum Teil sei hier auch der Bauhof tätig. "Wir kommen aber teilweise gar nicht nach, so schnell wie die Schilder wieder beklebt werden", erklärte Albrecht. Zurzeit arbeite die Stadtverwaltung an einer koordinierten Aktion, um alle Aufkleber und Schmierereien dieser Art zu entfernen.

Kein Durchkommen in der Fußgängerzone? Harald Gmelin, Sprecher der Freien Wähler, freute sich über die Außenbestuhlung in der Fußgängerzone. Zum Teil komme man aber kaum noch durch, weil die Stühle fast in die komplette Bahnhofstraße reichen würden, bemängelte er. Laut OB wird das Ordnungsamt sich der Sache annehmen.

Grundsteuer: Das Bundesverfassungsgericht fordert eine Neuregelung der Grundsteuer. Inwieweit sich diese Änderung auf den städtischen Haushalt auswirke, wollte Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund wissen. Laut Kämmerer Ulrich Landwehr belaufen sich die Einnahmen aus der Grundsteuer auf 4,6 Millionen Euro pro Jahr. Dass sich daran so bald etwas ändern werde, hält er für unwahrscheinlich. Denn der Gesetzgeber hat bis Ende des Jahres 2019 Zeit, um ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Und falls dies nicht klappe, könnten laut Landwehr noch einmal mehrere Jahre ins Land ziehen.

FFH-Gebiet auf dem Kirchplatz? Zur Ausweisung von FFH-Gebieten - spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden - müsse die Stadtverwaltung einen großen Stapel Ordner durcharbeiten. "Hätten wir das nicht getan, wäre der Kirchplatz jetzt ein FFH-Gebiet", erklärte der OB. Denn das Gebiet werde zur Erfassung überflogen. Und auf den so entstandenen Aufnahmen des Kirchplatzes habe das zuständige Amt Bäume entdeckt. Hätte die Stadtverwaltung nicht widersprochen, hätte der Bauhof dort künftig nicht einmal mehr die Bäume schneiden dürfen, berichtet Albrecht.