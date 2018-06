Sinsheim. (cba) "Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um Krieg zu führen oder um jemanden zu verletzen": Dies waren die ersten Worte des Angeklagten an die Richterin. Ein meterlanger Ast, der als Waffe diente, ein Ketten-Fahrradschloss für die Drohgebärde, eine Platzwunde - und am Ende der Vorwurf vor Gericht: Gefährliche Körperverletzung. Tatort: Der Sinsheimer Wächter an einem Oktoberabend im letzten Jahr.

Das Gericht mühte sich, die Ereignisse zu rekonstruieren. Keine leichte Aufgabe, da die Verständigung über Dolmetscher geführt wurde und nur schleppend voran ging.

Ein 27-jähriger Afghane, der zunächst im Asylbewerberheim Waibstadt untergebracht war und jetzt in Bammental wohnt, schilderte seine Lebensumstände, seine gesundheitlichen Probleme und seine Erfahrungen mit Drogen ausführlich - detaillierte Fragen der Richterin zum Tatgeschehen schienen jedoch überhaupt nicht zu ihm durchzudringen. Hat er nun mit einem Ast auf den Kopf seines 39-jährigen Freundes, ein Pakistani, mit dem er auch eine Zeit lang das Zimmer teilte, eingeschlagen - und wenn ja, dann etwa nur, um sich zu verteidigen?

"Ich wollte ihn nicht verletzen", beteuerte der Angeklagte, der angab, mit dem Pakistani schon lange befreundet zu sein - auch jetzt noch, nach dem Streit. Dass er ihn mit dem Stock berührt habe, räumte er ein, doch habe er ihn damit nur leicht verletzt.

Dieser jedoch habe die Sache sehr dramatisiert. Eine Platzwunde war offenbar dennoch das Ergebnis dieses Eklats, so zumindest die Aussage des Geschädigten.

Warum er zum Ast gegriffen habe? Der Freund habe ihn geschubst, ihm zwei Mal leicht ins Gesicht geschlagen. Auch von einem Fahrradschloss, mit dem dieser gedroht haben soll, war die Rede. "Da habe ich Angst bekommen", lautete die Rechtfertigung des Angeklagten.

Auf nachdrückliches Nachfragen der Richterin antwortete der Angeklagte nicht direkt, sondern unterstrich abermals die Drogenproblematik: "Alle Asylbewerber sind hier durch Drogen kaputt gegangen."

Er konsumiere seit sieben Jahren keine Drogen mehr, beteuerte der Angeklagte. Dennoch wollte die Richterin wissen, ob er am Tatabend unter deren Einfluss gestanden hat.

Da widersprach der Angeklagte vehement: Er habe sich selbst versprochen, ehe er erneut zu Drogen greife, werde er sich lieber umbringen. Denn: "Durch Drogen habe ich meinen Weg verloren." Auch gesundheitliche Probleme führte er auf seinen langjährigen Drogenmissbrauch zurück.

Zudem stand eine Auseinandersetzung um Geld, die den Handgreiflichkeiten vorausgegangen sei, als Motiv im Raum: Doch da unterschied sich die Aussage des Angeklagten vor Gericht von jener, die er in der Tatnacht bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte - und zudem von jener des Hauptbelastungszeugen, des geschädigten Freundes also.

Dieser nämlich sagte aus, der Afghane habe Geld von ihm gefordert, das er sich bei einem Job, den er ihm in der Stadt bei seinem eigenen Arbeitgeber vermittelt habe, verdient habe.

"Doch ich habe ihm gesagt, er soll selber zum Chef gehen und mit ihm sprechen", so der Zeuge, der auch mehrmals betonte: "Wir haben vorher niemals miteinander Streit gehabt."

Auch Polizisten, die den Fall am Tatabend aufgenommen hatten, wurden gehört. Einer sagte aus, den Angeklagten zu einem früheren Zeitpunkt ins PZN nach Wiesloch gebracht zu haben.

Widersprüchlich waren wiederum die Aussagen weiterer Zeugen: So erinnerte sich einer, den Angeklagten beim Wächter sehr aggressiv erlebt zu haben, ein anderer jedoch beschrieb ihn als "unbeteiligt".

Das Urteil lautete: zehn Monate, Bewährungszeit drei Jahre. Vorstrafen belasteten den Angeklagten nicht.