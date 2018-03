Von Tim Kegel

Sinsheim. Wenn in Sinsheim Architektur zur Sprache kommt, ist oft von Negativbeispielen die Rede: die Ödnis am Burgplatz; der Abbruch historischer Bauten seit den 60er-Jahren. Kritische Stimmen sagen, dass der Sinsheimer Ureinwohner am liebsten alles in Fachwerk bauen würde. Und irgendwo dazwischen wird anspruchsvoll modern gebaut: Mit der Teilnahme am Wettbewerb "Baukultur Kraichgau" der Architektenkammer und des Regierungsbezirks Karlsruhe will die Stadt Sinsheim den Vorreiter machen und Planer dazu animieren, es ihr gleichzutun. Bis 15. Juni können sich Projekte bewerben.

Anders als bei Malerei oder Musik, könne man sich der Wirkung von Architektur schlecht entziehen, hieß es. Doch es gebe Positivbeispiele für Baukultur in Sinsheim, das stand fest: Das "Lö13"-Bistro, ein Miniatur-Bau aus Sichtbeton in der Löhergasse zählt dazu, der Anbau an der Stiftskirche aus Glas und Stahl, das Haus "Ittemann Immobilien", ein grau-weißer Würfel an der Ecke Burggasse, aber auch die Sanierung der Carl-Orff-Schule, die Stadtappartements am Elsenzbogen, das Volksbank-Gebäude. Ein Architektur-Meisterwerk weltweit anerkannt, sind die amorphen Strukturen der katholischen Stadtkirche. Und auch im Umland wird man fündig: Das Michelfelder Weingut Gmelin, das Brutalismus mit Südtiroler Flair mixt, der hypermoderne Sitz von "Axmann Technology" in Zuzenhausen. Projekte vom Kuhstall bis zur Gewerbeimmobilie sind im Katalog "Baukultur Schwarzwald" zusammengefasst. Dort lief in den Jahren 2016 und 2010 ein ähnlicher Wettbewerb. Nun ist von einem Gebiet die Rede, das den Rhein-Neckar-, Enzkreis und den Kreis Karlsruhe unter dem Begriff "Kraichgau" zusammenfasst. Eppingen und Bad Rappenau im Stuttgarter Regierungsbezirk seien leider außen vor.

Gesucht würden Projekte aus der Zeit von 2008 bis 2017; als städtische will Baudezernent Tobias Schutz die "In-House-Planung" des Kindergartens in Reihen und die Sanierung der Festhalle Hilsbach ins Rennen schicken. Den Preisträgern winken Ruhm und Ehre, Urkunden und Plaketten, Veröffentlichungen, Ausstellungen und das Porträt in einem Katalog. Und eigentlich, so dachte man im Rathaus, müssten Architekten da mit der Zunge schnalzen. 40 Einladungen für den "Dialog Baukultur" seien verschickt worden - am Ende saßen zehn Personen am Tisch; "enttäuschend", sagt Tobias Schutz. Andererseits ist er guter Dinge, den Wettbewerb und dessen Qualitäten bald noch bekannter zu machen.

Referent war Thomas Schramm, für Insider im Baufach ein alter Bekannter: Schramm, Architekt und früher in Sinsheims Baurechtsamt beschäftigt, ist nun für die Architektenkammer tätig. Der Sinsheimer bot an, das Projekt dem Gemeinderat zu präsentieren. Dann wird wohl auch die Möglichkeit eines "mobilen Gestaltungsbeirats" vorgestellt; ein Service, mit dem die Kammer öffentliche Träger bei Planungen berät.

Baukulturellen Nachholbedarf sieht Tobias Schutz in Sinsheim definitiv gegeben, wo in 60 Jahren "mehr kaputt als wieder gut gemacht" worden sei. Ansätze seien die Gestaltungssatzung der Innenstadt und die Gartenstadt-Diskussion. Positivbeispiele zögen weitere nach sich. Beim "Dialog Baukultur" sei ein Anfang gemacht worden. "Und irgendjemand muss ja einmal anfangen."

Info: www.akbw.de