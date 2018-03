Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Ereignisse am Abend des 24. Februar wirken zunächst wie Muskelspielchen von Halbstarken; inzwischen ermittelt der Staatsschutz: In einem gut besuchten Café an der Kirchplatzpassage werden Scheiben eingeworfen. Die Täter, offenbar vier junge Männer, verschwinden unerkannt. Zwei Personen werden von Glassplittern leicht verletzt. So schildert es die Polizeimeldung vom 26. Februar. Was war geschehen? Eine Chronologie.

Zu Hintergründen der Attacke befragt, sagte ein Polizeisprecher am Montag, dass "vieles denkbar, aber nicht belegbar" sei. Nach unseren Recherchen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Tat im "Café Schachmatt" des 44-jährigen Türken Ferhat Ilgar einen politischen Hintergrund hat. Und dass sie in direktem Zusammenhang mit einer Demonstration von Kurden am 6. Februar in der Bahnhofstraße steht, deren Verlauf am Ende doch nicht so friedlich war, wie es von der Polizei kommuniziert wurde.

Das Geschehen ist nahezu lückenlos mit Videoaufnahmen von Handys dokumentiert, die der RNZ vorliegen. Gegen Ende der Demonstration kommt Ferhat Ilgars Bruder ins Spiel. Als die Menge in der Bahnhofstraße Parolen wie "Terrorist Erdogan" oder "Kindermörder" skandiert, platzt dem Türken der Kragen. Mehrfach ruft er dem Aufzug den Namen des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan entgegen. Bekannte gesellen sich hinzu. Demonstranten schleudern aus der Menge einen Stock in Richtung des Grüppchens. Schließlich erscheinen Polizisten; dem Bruder des Geschädigten wird ein Platzverweis erteilt.

Das türkische Grüppchen entfernt sich; einige in Richtung des Cafés. Der Bruder des Geschädigten habe am Karlsplatz noch eingekauft, wohin er, wie Ferhat Ilgar sagt, "von drei Männern verfolgt" und abgepasst worden sei: Das Trio habe das Auto von Ilgars Bruder "mit Steinen beworfen"; dabei sei die Heckscheibe gesplittert. Die Polizei bestätigte auch diesen Vorfall auf RNZ-Nachfrage.

Von der aufgeheizten Situation habe Ferhat Ilgar später im Café am Telefon erfahren. Dadurch wachsam will Ilgar noch ein Telefongespräch eines jungen Gastes mitgehört haben: "Es ging darum, dass 15 Leute hierher kommen sollen." Auch dies habe er der Polizei mitgeteilt, worauf ein Einsatzwagen vor dem Café postiert worden sei. Das Geschehen blieb ruhig - bis zu dem Abend am 24. Februar.

Auch jene Geschehnisse sind ausführlich dokumentiert. Der RNZ liegt inzwischen Videomaterial des Angriffs aus dreierlei Quellen vor: Aufnahmen einer Videokamera im Innenraum des Cafés. Der Handy-Mitschnitt eines Nachrichtenbeitrags, in dem der türkische Sender ATV über den Vorfall berichtet hat.

Der dritte Beitrag wurde auf einer militanten kurdischen Internetseite gepostet: Es sind Außenaufnahmen, angefertigt von einem der Täter selbst. Sie sind vermummt. Die schmächtige Statur der beiden gefilmten Steinewerfer deutet auf Jugendliche hin. In dem Internetbeitrag, der das Video enthält, ist zu lesen von einer "Aktion gegen ein Café von türkischen Faschisten", um Rache zu nehmen für den "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Afrin". Die Attacke soll von einer Gruppe verübt worden sein, die sich "Rachekommando Sehid Avesta Xabur" nennt. Avesta Xabur war Kämpferin der kurdischen YPJ-Frauen-Miliz und sprengte sich am 27. Januar dieses Jahrs in Afrin vor einem türkischen Panzer in die Luft. Fälschlicherweise wird Heilbronn als Ort des Geschehens genannt; allerdings ist eindeutig Sinsheim zu sehen.

Den Beitrag aus dem türkischen "ATV" Fernsehen ließ sich die RNZ von mehreren Personen übersetzen: In einer Einblendung auf der Laufleiste wird von "Provokationen durch die PKK" gesprochen. Die Reporterstimme spricht bei den Tatwerkzeugen neben Steinen von Farbbeuteln in den Farben "gelb, rot und grün", dem Farbcode, den viele Anhänger der inzwischen als Terrororganisation eingestuften PKK-Miliz sowie der kurdisch-syrischen YPG- und YPJ-Milizen auf ihrer Flagge tragen.

Ferhat Ilgar korrigiert den ATV-Beitrag: Es habe sich in der Tatnacht lediglich um gelbe und rote Farbe gehandelt. Dennoch wirkt jener Farbcode wie ein Fingerzeig auf die Motivation der Attacke. Auch in anderen Bundesländern wurden Angriffe nach dem gleichen Muster verübt, zuletzt auch auf die Türkische Botschaft in Berlin. Tags darauf wurde vor Ferhat Ilgars Café eine Handyhülle mit einem verbotenen Symbol der PKK abgelegt, die nun die Spurensicherung untersucht. Eine Drohgebärde?

"Wir dachten zuerst: die schießen", erinnert sich Ferhat Ilgar an die Attacke, Angst habe er nicht. Der 44-jährige gelernte Finanzkaufmann, dessen Familie seit 1968 in Sinsheim lebt, bezeichnet sich als "unpolitisch" und gibt an, "immer im Frieden mit Sinsheimer Kurden gelebt zu haben". Sein Vater, Nimet Ilgar, ist vielen Alt-Sinsheimern als Gründer des Türkischen Elternbeirats an der Theodor-Heuss-Schule sowie als einer der Gründer des Moscheevereins bekannt.

Für Ferhat Ilgar sind es nicht per se Kurden, die ihn bedrohten, sondern "Sympathisanten von Terroristen". Er glaubt, einen der Täter zu kennen, nennt im RNZ-Gespräch gar die Initialen eines jungen Manns aus Sinsheim. Die Polizei bestätigte gestern den Sachverhalt in vollem Umfang. Kriminalpolizei und Staatsschutz ermittelten.