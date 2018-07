Angelbachtal. (pol/cba) Drei Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall, der sich am heutigen Sonntag gegen 18 Uhr zwischen Angelbachtal und Mühlhausen ereignete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 53 Jahre alter Fahrer eines Ford Pick Up aus Graben-Neudorf auf der B39 von Angelbachtal kommend in Richtung Mühlhausen und verlor in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 21-Jährigen. Die beiden beteiligten Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer, der 26 Jahre alte Beifahrer im Lkw leicht verletzt.

Die Verletzten wurden von Ersthelfern befreit. Medizinisches Personal betreute die Verletzten, auch der Rettungshubschrauber „Christoph 5“ war vor Ort. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Angelbachtal und Sinsheim.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 10.000 Euro. Die Straße zwischen Angelbachtal und Mühlhausen war zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung gesperrt.

Update: Montag, 23. Juli, 8.30 Uhr