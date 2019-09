Angelbachtal. (pol/mare) In einem Waldstück in Eichtersheim ist Müll illegal entsorgt worden. Am Donnerstagmorgen gab es einen entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung, wie die Polizei mitteilt.

Demnach entsorgten Unbekannte im Gewann Dürrkloh mehr als acht Kubikmeter Sondermüll einer Baustelle. Vermutlich transportierten die Umweltsünder den Bauschutt mit einem Lkw oder Transporter über den befestigten Waldweg und warfen den Müll hinter eine Schranke am Waldrand. Neben Styropor, Dämmplatten, Kunststoff, Holzpaneelen fanden die Uniformierten auch knapp 30 Müllsäcke mit weiteren Bauabfällen.

Mitarbeiter des Bauhofs entsorgten den Müll fachgerecht. Die Beamten des Polizeipostens Angelbachtal sowie die Spezialisten der Abteilung für Gewerbe- und Umweltstraftaten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 an das Polizeirevier Sinsheim zu wenden.