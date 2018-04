Angelbachtal. (pol/mün) In den letzten Tagen wurden in Angelbachtal Briefwurfsendungen zugestellt, die den Absender eines "Barrister Raymond Greenfield" trugen. In englischer Sprache wurden den Empfängern große Summen versprochen, wenn sie bei Geldtransaktionen behilflich seien. Die Polizei hat in einer Mitteilung eine eindeutige Empfehlung: "Ab in den Papierkorb mit dem Mist." Im vorliegenden Fall ging es um insgesamt 9,5 Millionen britische Pfund.

Solche Briefe werden seit über 25 Jahren verschickt, berichtet die Polizei, früher per Fax, heute per Post oder per E-Mail. Die Geschichten, die dabei erzählt werden, sind so phantastisch, dass es eigentlich sofort auffallen sollte, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Zumal ein "Verdienst" von bis zu mehreren hunderttausend Dollar, Pfund oder Euro in Aussicht gestellt werden.

Sollte tatsächlich jemand darauf eingehen, werde in einem der nächsten Schritte eine "geringe Gebühr" für Überweisungen, Anwaltskosten, Steuern oder Bestechungsgelder verlangt. Das könnten durchaus einige tausend Pfund, Dollar oder Euro sein. Zahle derjenige, kämen die Täter mit immer neuen Forderungen.

Rechtlich ist das Ganze als Betrug zu werten, urteilt die Polizei.

Sollte es bereits zu Überweisungen gekommen sein, sollen die Betroffenen bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder in diesem Falle beim Polizeirevier Sinsheim (Rufnummer 07261/6900) anrufen.