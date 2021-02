Von Anjoulih Pawelka

Angelbachtal. Die Bewohner und Mitarbeitenden des Pflegeheimes "Sonnenhof" können aufatmen. Die Einrichtung ist seit einigen Tagen wieder Corona-frei. Das hat Geschäftsführer Thorsten Barth mitgeteilt. Für ihn sei das eine große "Erleichterung". Nun sei das Personal wieder zurück und dementsprechend auch der Alltag eingekehrt.

Dass die vergangenen Wochen nicht ganz einfach waren, daran lässt Barth keinen Zweifel. Vor allem personell sei das Heim beinahe an seine Grenzen gekommen. Weil viele der Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und daher in Quarantäne mussten, hatten die Kollegen deren Schichten übernommen. Im weiteren Verlauf hatte sich noch weiteres Personal infiziert. Zum Glück seien sie ersten Corona-Fälle zu dieser Zeit schon wieder aus der Quarantäne entlassen worden, erzählt Barth und sagt, dass das Personal sich die "Türklinke in die Hand gegeben" habe. Dass der Betrieb trotzdem am Laufen gehalten wurde, sei vor allem der großen Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden zu verdanken. Ohne "das tolle Personal" könne man so einen Ausbruch nicht meistern.

Trotzdem ist der Geschäftsführer auch froh, dass sie das alles ohne fremde Hilfe geschafft haben. Wäre zu viel Personal erkrankt, hätte Barth wahrscheinlich das Defizit über Leiharbeiter abdecken müssen. Denn dass Arbeitskräfte aus anderen Einrichtungen den "Sonnenhof" unterstützt hätten, hält Barth für unwahrscheinlich, da auch dort kein Personal im Überfluss vorhanden ist. "Es war wichtig, das aus dem eigenen Personalpool zu stemmen."

Auch für die Bewohner ist nun wieder der Alltag eingekehrt. Knapp 60 der insgesamt 75 Bewohner waren zu Anfang des Monats positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hatte zur Folge, dass es ein absolutes Besuchsverbot gab. Dass sie jetzt ihre Liebsten wieder empfangen dürfen, sei eine "große Erleichterung", sagt Barth. Jeder, auch Handwerker, die das Heim betreten, müsse einen Schnelltest machen. Dafür wurde das Personal beim Hausarzt geschult. Allerdings bindet das natürlich auch Mitarbeiter. Das sei alles ein "riesen Arbeits- und Verwaltungsaufwand". Alterativen sieht Barth zu dem Prozedere keine. Dass am Eingang zum Beispiel Bundeswehrsoldaten sitzen, die das Testen übernehmen, hält er für keine gute Idee. Er glaubt, dass die Uniform viele seiner Bewohner schockieren könnte. Immerhin haben nicht wenige den Zweiten Weltkrieg miterlebt.

Während des Corona-Ausbruches gab es wenige Einschnitte für die Bewohner. Dadurch, dass fast alle Senioren positiv getestet wurden, konnten sie sich ohne Weiteres in den den Gemeinschaftsräumen aufhalten und die ganzen Stationen nutzen, ohne nur in ihren Zimmern sein zu müssen. Und auch der Krankheitsverlauf waren von Person zu Person unterschiedlich. Teilweise haben die Bewohner gar keine Symptome gezeigt, teilweise sind sie mit oder an Corona gestorben. Wie Barth schon zu Beginn des Ausbruchs erzählt hat, seien die Bewohner teilweise verunsichert gewesen wegen der Schutzkleidung, die das Personal tragen musste. Das fällt nun weg. Lediglich FFP2-Masken sind noch notwendig.

Dass das Heim von diesen einen großen Vorrat hat, zahlt sich nun aus. Denn wie Barth berichtet, hat die Einrichtung Post vom Land Baden-Württemberg bekommen. Die 7000 Masken, die der "Sonnenhof" von der Landesregierung kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat, sind alle fehlerhaft. Die müssen Barth und seine Kollegen wegen des Schadensersatzes nun aufheben. Einen Mangel, so wie im ersten Lockdown, gebe es derzeit nicht. Man werde jeden Tag mit neuen Angeboten regelrecht "zubetoniert", sagt Barth. Trotzdem fragt er sich nach der Misere des Landes, ob womöglich auch schon frühere Masken mangelhaft waren. Da brauche man sich nicht wundern, wenn es Corona-Ausbrüche gebe. Dem "Sonnenhof" bleibt nichts anders übrig, als die Zertifikate zu prüfen und auf den Schutz zu vertrauen.

Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt habe gut geklappt. Lediglich bei der Meldung der aktuellen Fallzahlen an die Gemeinde habe es einige Schwierigkeiten gegeben.

Besonders erfreulich ist für den Geschäftsführer, dass an diesem Donnerstag wieder das Impfteam im Haus ist. Die Senioren und das Personal, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert waren, bekommen jetzt die zweite Impfung. Und auch im betreuten Wohnen macht das Impfteam einen Halt und immunisiert die Bewohner zum ersten Mal. Wann diejenigen geimpft werden, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und mittlerweile wieder gesund sind, "steht in den Sternen". Barth kann das nicht nachvollziehen. Soweit er weiß, könne man sich ja ein weiteres Mal infizieren. Dass dieser Personenkreis länger auf die erhoffte Impfung warten muss, könnte an der Knappheit des Impfstoffes liegen, meint Barth.

Es sei hart, wenn im Pflegeheim das Corona-Virus ausbreche, das wünsche er keinem. Das sei eine schwierige Zeit" gewesen.