Angelbachtal. (guz) Vielleicht hatte Corona in diesem Fall tatsächlich etwas Gutes und eine Katastrophe verhindert. Als bei der Feuerwehr am Freitagabend ein automatischer Brandmeldealarm aus der Sonnenberghalle einging, war das Ausmaß noch nicht erkennbar.

Mit entsprechend großem Aufgebot eilten die Feuerwehren aus Angelbachtal, Waldangelloch und Eschelbach zum Einsatzort; aus Sinsheim wurde das Drehleiterfahrzeug angefordert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil der Fassadenverkleidung bereits in Flammen. Glücklicherweise war der Brand noch nicht so weit fortgeschritten, dass größere Flächen oder gar das Dach betroffen waren. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen und damit Schlimmeres verhindern.

Und warum nun Corona? Der Brandalarm war laut Feuerwehrangaben über einen Rauchmelder im Inneren der Halle ausgelöst worden, und zwar nur deshalb, weil eines der drei kleinen Fenster unter dem Dach, unmittelbar über der Brandstelle, gekippt war – möglicherweise, um eine Durchlüftung der Halle sicherzustellen. Nur deshalb konnte der Rauch ins Halleninnere ziehen und dort den Alarm auslösen. Hätte es nur wenige Minuten länger gebrannt, wäre der Schaden erheblich größer, vielleicht sogar fatal gewesen. Die Halle ist erst 16 Jahre alt und ihr fast sieben Millionen Euro teure Bau ist noch immer das größte und teuerste Projekt in der Geschichte der Gemeinde.

Unklar war am Freitagabend noch, worauf der Brand zurückzuführen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da auch Brandstiftung als Ursache in Frage kommt. Die am Schlosspark gelegene Halle ist um diese Zeit kaum frequentiert, und der Brandort ist schlecht einsehbar. Ein technischer Defekt ist bislang ebenfalls nicht auszuschließen.

Die Feuerwehr entfernte das Dämmmaterial zwischen Hallenwand und Fassadenverkleidung und suchte bis in die Abendstunden noch Glutnester. Die Ermittlungen laufen. Wie teuer die Reparatur wird und wer dafür aufkommen wird, war am Freitag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.