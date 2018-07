Angelbachtal. (ram) Energie sparen sollen sie, und den Ort künftig nachts nicht mehr in Orange erstrahlen lassen: 487 Straßenlampen werden in den kommenden Wochen auf LED-Technik umgestellt. Mehrfach hatte sich der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigt, in den Wintermonaten waren auch einige Leuchten umgerüstet und begutachtet worden, um eine Auswahl treffen zu können. Zuvor hatte das Planungsbüro Stepconsult die örtlichen rund 900 Straßenlampen erfasst und eine Planung vorgenommen. Historisch bedingt sind zahlreiche unterschiedliche Lampenmodelle im Ort verbaut, die allesamt von Höhe, Gestaltung und Ausleuchtung zu betrachten waren. Ein Hauptaugenmerk wurde auf die Durchgangsstraßen gelegt.

Bereits 2016 hatte die Gemeinde einen positiven Zuschussbescheid des Bundes über rund 155.000 Euro erhalten. Ausbezahlt wird das Geld, wenn Investitionen von 205.000 Euro getätigt werden. Dafür gab der Gemeinderat jetzt einstimmig grünes Licht: Die Lampen in 30 Straßen werden von der Wieslocher Firma Waibel auf LED-Technik umgerüstet. Drei Unternehmen hatten sich an der Ausschreibung beteiligt, bei der neben dem Preis auch weitere Bewertungskriterien festgelegt waren. Eines davon war eine zehnjährige Herstellergarantie.

Insgesamt lag das Ausschreibungsergebnis, wie Bürgermeister Frank Werner ausführte, deutlich unter der Kostenschätzung. Somit werden nach dem Ratsbeschluss - um die volle Investition tätigen zu können - 56 Leuchten mehr umgerüstet als ursprünglich geplant.

Seit einigen Jahren strahlen bereits 70 LED-Lampen in einigen Neubaugebieten und beim Kreisverkehr vor dem Schlosspark. Somit wurde entschieden, die dort verwendeten Lichtfarbe von 4000 Kelvin (neutralweiß) auch für die neuen Leuchten zu verwenden. Ursprünglich hatte Gemeinderat Roland Lang vorgeschlagen, warmweiße Lampen mit 3000 Kelvin einzusetzen. Die Umrüstung der Leuchten soll im Herbst beginnen und bis Ende November abgeschlossen sein.