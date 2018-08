Sinsheim. (cba) War das Marihuana zum Eigenbedarf bestimmt oder handelte der 34-Jährige mit Drogen, um seine eigene Sucht zu finanzieren? Die Richterin des Amtsgerichts glaubte ihm seine Geschichte, er habe die Cannabisblüten in einer Plastikbox im Wald verstecken wollen, um das Rauschgift vor seinem Bruder, einem Polizeibeamten, zu verbergen, nicht.

Bei einer Polizeikontrolle im März 2017 war den Beamten in der Dresdner Straße in Sinsheim der Geruch von Cannabis im Auto aufgefallen. Der Angeklagte war damals Beifahrer und hatte reichlich Rauschgift in Rucksack und Plastiktüte: Fast 150 Gramm netto. Der Fahrer (offenbar ein Freund, den der 34-Jährige "von der Moschee kennt") führte zudem 375 Euro in kleiner Stückelung und eine saubere Urinprobe mit sich.

Der Angeklagte aus Sinsheim wurde jetzt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Er zeigte zwar Reue, räumte nämlich ein, zehn Gramm Marihuana am Tag geraucht, inzwischen seinen Konsum jedoch eingestellt zu haben, stattdessen auf Insulinspritzen angewiesen zu sein. "Ich versuche, es komplett zu lassen." Durch Sport hoffe er, seinen gesunden Lebenswandel unterstützen zu können. Wie der Hartz IV-Empfänger seine Drogen finanziert habe, wollte die Richterin nun wissen? "Ich habe meine Miete nicht bezahlt", antwortete der Angeklagte.

Was die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung vorfanden, schien für die Richtern ein weiteres Indiz dafür zu sein, dass der Angeklagte nicht nur Betäubungsmittel weit über den zugelassenen Grenzwerten besessen hat, sondern auch damit handelte.

"Sie befanden sich in einer prekären finanziellen Situation", verdeutlichte die Richterin und rechnete vor: 1400 Euro im Monat dürfte der Angeklagte wohl kaum von seinem Arbeitslosengeld aufgebracht haben.

Zugute kam dem Sinsheimer beim Urteilsspruch, dass es sich um eine weiche Droge handelte und dass er inzwischen keine Einträge mehr im Bundeszentralregister hat. Belastend war jedoch die erhebliche Menge an "gutem Material", was man bei ihm fand.

78 Zip-Plastiktüten und ein Campingzelt sollen zudem in der Dachgeschosswohnung des Angeklagten gefunden worden sein. Um das Rauschgift in handelsüblichen Portionen weiterzuverkaufen? Der Angeklagte stritt dies jetzt ab, obwohl er bei der Polizeikontrolle im März des letzten Jahres angegeben habe, das Marihuana in seinem Rucksack sei durchaus für den Verkauf bestimmt.

Finanziert habe er seine Sucht, so seine Aussage nun im Gerichtssaal, indem er mit seinen Freunden zu Hause Joints und Kosten geteilt habe. Die Staatsanwältin äußerte Zweifel: "Ich biete meinen Gästen keinen Joint an." Auch seine Geschichte, die Cannabis-Stängel, die er im Rucksack aufbewahrt habe, mit Milch und Olivenöl habe aufkochen wollen, glaubte ihm die Richterin nicht.

Vier Polizeibeamten, die an der Polizeikontrolle beteiligt gewesen waren, wurden nun im Zeugenstand vernommen - einer davon ein Experte in Sachen Drogendelikten. Auch diesem war das Aufkochen von Cannabisstängeln fremd. Die vorbereitete Urinprobe und Geldbeträge in kleinen Scheinen waren der Staatsanwältin zudem ein deutlicher Beweis: "Das spricht für Drogengeschäfte."

Dass lediglich die Angst ihn dazu veranlasst hätte, den Beamten zu erzählen, er wolle das Marihuana weiterverkaufen, wie der Angeklagte zurückruderte, wollte ihm die Staatsanwältin ebenfalls nicht abnehmen. Zumal einer der Zeugen ausgesagt hatte: "Man konnte sich gut mit ihm unterhalten."

Der Verteidiger räumte ein: "Er hat Mist gebaut." Dennoch setzte er sich dafür ein, die Freiheitsstrafe bei einem Jahr zu belassen und "auf jeden Fall" die Bewährung auszusprechen, um seinem Mandanten "eine letzte Chance" zu gewähren. Doch die Richterin gewichtete das geballte Rauschgiftmaterial hoch: "Das übersteigt die geringe Menge dreifach." Sie ordnete zudem regelmäßige Drogenscreenings an und sprach dem Verurteilten nun ins Gewissen, die Finger von den Drogen zu lassen.