Sinsheim. (cba) Wer sagte die Wahrheit, wer log? Sieben Zeugen im Amtsgericht Sinsheim, die den Angeklagten, der an Heiligabend 2015 auf dem Parkplatz vor einer Diskothek in der Neulandstraße zugeschlagen haben soll, gar nicht oder kaum belasteten, präsentierten eine andere Version der Geschichte als ein weiterer, aber entscheidender Zeuge, der schließlich aufgefordert wurde, unter Eid auszusagen. Dieser beteuerte, es sei sehr wohl der Angeklagte gewesen, der an jenem Abend den schwarzen Mercedes gefahren habe, aus dem er dann ausgestiegen sei und ihm einen Schlag ins Gesicht verpasst habe. Der erste Schlag sei allerdings vom Beifahrer ausgegangen. Grund der Anklage: Gefährliche Körperverletzung.

Ob eine Verwechslung vorlag? Dies zumindest war die Vermutung des Verteidigers, der beharrlich bekräftigte: Sein Mandant sei überhaupt nicht vor Ort gewesen an Heiligabend vor zwei Jahren. Von einer Verwechslung wollte der Belastungszeuge jedoch nichts wissen, auch nicht, nachdem ihm der Anklagte per Smartphone ein Bild jenes Zeugen gezeigt hatte, der ausgesagt hatte, in dem Wagen gesessen zu haben. Die beiden Männer hatten jedoch verneint, zugeschlagen zu haben. "Es gibt eine Ähnlichkeit", räumte der 34-jährige Mann im Zeugenstand nun ein, "aber ich muss ehrlich sagen: Der war es nicht." Der Verteidiger verlangte schließlich eine Gegenüberstellung.

Was war geschehen? Eine Gruppe von jungen Männern wollte gegen vier Uhr in den Morgenstunden nach dem Discobesuch den Parkplatz verlassen. Als das Auto an einer weiteren Gruppe von jungen Männern vorbeifuhr, kam es zu einem kurzen Disput über die Automarke. AMG oder nicht? Beleidigungen flogen hin und her, kurz darauf kam es zu Handgreiflichkeiten: So die grobe Version des Vorfalls, der mit unterschiedlichen Ausschmückungen acht Mal wiederholt wurde.

Der Belastungszeuge allerdings beteuerte: "Ich bin mir relativ sicher." Es sei also der Angeklagte gewesen, der das Auto gefahren, ihn zunächst bedroht und dann zugeschlagen habe. Der Verteidiger aber ließ nicht locker, zweifelte die Glaubhaftigkeit dessen Erinnerung an: "Im Dunkeln, um 4.30 Uhr und nicht mehr nüchtern?" Der Zeuge aber entgegnete fest: "Der Parkplatz war beleuchtet. Wir standen uns genau gegenüber. Außerdem prägt sich so was bei mir ein."

Er sehe sich gezwungen, den Zeugen nun unter Eid zu nehmen, verschärfte der Verteidiger die Maßnahmen der Verhandlung. Die Richterin bemühte sich um Distanz: "Die Sache ist schon lang her, es ist nun schwierig für alle Beteiligten." Das Gericht greife nur sehr zurückhaltend auf Vereidigung zurück, erklärte die Richterin, dennoch wolle sie dem Antrag des Verteidigers stattgeben: "Denn Ihre Aussage spielt eine entscheidende Rolle", machte sie dem 34-Jährigen deutlich. Bevor dieser den Schwur leistete, bat er die Richterin, ihn über die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer Falschaussage unter Eid zu belehren. Der Verteidiger setzte nach: "Wenn Sie sich jetzt fahrlässig täuschen, ist das Ihr Problem, nicht meines."

Er sei sich lediglich zu 99 Prozent sicher, hatte der Zeuge zuvor erklärt. Durch dieses eine Prozent Unsicherheit wolle er sich jedoch nicht in Schwierigkeiten bringen, er habe einen Beamtenstatus zu verlieren: "Wenn sich später herausstellt, er war es doch nicht, bin ich der Idiot." Er machte deshalb einen Rückzieher.

Der Prozess wird am Montag, 9. April, 12 Uhr, fortgesetzt. Dabei soll es zur Gegenüberstellung mit den Zeugen kommen.