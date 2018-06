Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Sinsheim. (cba) Ein Angeklagter, der nicht auf die Fragen der Richterin eingeht, sondern das Gericht ins Verhör nehmen will, eine Gerichtsverhandlung, die zu einer Posse verkommt? Eigentlich war der Angeklagte wegen des Vorwurfs der versuchten Erpressung vorgeladen. Diesen Sachverhalt jedoch zu verhandeln, dazu kam das Amtsgericht trotz zweier Anläufe bislang noch nicht.

Der Angeklagte, ein 56-jähriger Mann aus Sinsheim, fand immer wieder Gründe, eine Unterbrechung zu erwirken und die Regularien des Prozesses empfindlich zu stören. Eine sachlich geführte Verhandlung um den Kern der Anklage kam so überhaupt noch nicht zustande.

Umso mehr setzte sich der Angeklagte während der Unterbrechung mit der Staatsanwältin auseinander und mühte sich nach Kräften, das Protokoll der Sitzung nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Die erste Entgleisung des Gerichtsprozederes kam durch seinen Antrag auf Befangenheit der Richterin zustande.

Dieser Befangenheitsantrag wurde vom Gericht abgelehnt. Kurz nach dem zweiten Anlauf führte der Mann gesundheitliche Probleme ins Feld, um eine weitere Unterbrechung zu erwirken. Damit kam er jedoch nicht durch. Schließlich war es sein Antrag, Zeugen zu vernehmen, die die eigentliche Verhandlung weiter hinausschoben. Die um Geduld bemühte Richterin ließ sich auf das Umkehrspiel zwar nicht ein, kam jedoch nicht umhin, seine Anträge - zuallererst den, seine Mutter auf dem Verteidigerstuhl Platz nehmen zu lassen - prüfen zu müssen.

Worum es eigentlich ging? Darauf ließ sich der Angeklagte nicht ansatzweise ein. Er soll dem Amtsgericht im September 2017 ein Fax geschickt haben, das an die Direktorin gerichtet war und in dem er dem Rechtsanwalt seiner geschiedenen Frau vorwirft, "unrechtmäßig" gehandelt und damit eine "leumundschädigende" Wirkung erzielt zu haben. Der Angeklagte behauptete, der Anwalt seiner Exfrau habe eine falsche eidesstattliche Erklärung abgegeben, um sich damit einen vorläufigen Gerichtsbeschluss zu beschaffen, der wohl mit dem Gewaltschutzgesetz in Verbindung stand. Doch darum ging es bei diesem Verfahren nicht.

In seinem Schreiben an die Direktorin sei von falschen Behauptungen des Anwalts seiner Exfrau die Rede, von dessen "zweifelhaften Geschäftspraktiken", von "Anstiftung zum Meineid". Der Rechtsanwalt habe den Antrag einer einstweilige Anordnung von Schutzmaßnahmen zurückgenommen, da eine Regelung zur Nutzung der ehelichen Wohnung getroffen worden sei.

"Durch dieses Faxschreiben beabsichtigten Sie, dass der durch ihr Schreiben beeindruckte Rechtsanwalt die Kostenrechnung begleicht. Ebenso beabsichtigten Sie, den Rechtsanwalt verächtlich zu machen", befand nun die Staatsanwältin. Der Anwalt sei auf die Forderungen des Angeklagten jedoch nicht eingegangen. Zudem soll der Angeklagte kurze Zeit nach seinem Schreiben an das Amtsgericht den Anwalt direkt angeschrieben haben mit dem Hinweis, dass es im "Straftatkomplex eine allerletzte Chance für den Anwalt" gebe - verbunden mit einigen Forderungen. Der Prozess wird fortgesetzt am 11. Juli, 14 Uhr.