Von Christiane Barth

Sinsheim. Die Staatsanwältin machte dem Angeklagten bewusst, wie sich seine Opfer gefühlt haben müssen: "Wie in einem schlechten Krimi." Im März diesen Jahres verfolgte er eine junge Frau vom Parkdeck Zwingermühle bis zu ihrer Haustür, nachdem er sich vor ihr entblößt und onaniert hatte. "Die Frau war doch voller Panik", verdeutlichte die Staatsanwältin im Amtsgericht Sinsheim und schilderte, wie sich die Frau gemüht habe, die Haustür aufzuschließen, sie das Schloss aber angsterfüllt zunächst nicht aufgebracht habe: "Sie muss gedacht haben, hinter ihr stehe ein Vergewaltiger." Der Mann des Opfers sei zu Hilfe geeilt, habe den Täter auf dem Boden fixiert und sei dabei von diesem in die Hand gebissen worden.

Der Täter, ein 51-Jähriger aus Ittlingen, rechtfertigte sich jedoch nur dazu: "Ich habe keine Luft mehr bekommen." Der Anklage (exhibitionistische Handlungen und Körperverletzung) hatte er nichts entgegenzusetzen. Er war geständig, zeigte Reue und reflektierte seine Tat sachlich: "Ich war wie in Trance." Er habe sich selbst wie von außen wahrgenommen, wie ein einem Film. Sich zu erregen, sei nicht seine Absicht gewesen. Er sei "unbewusst gewesen" und habe nur erreichen wollen, "dass die Frauen hinschauen". Die Tat sei nach einem Streit mit seiner Frau und einer belastenden Zeit geschehen, in der er den Stress nicht habe abbauen können. Anwalt, Frau oder Psychologen anzurufen, sei ihm nicht in den Sinn gekommen: "Ich war da schon in der Fernsteuerungsgeschichte."

Wie sich im Lauf der Verhandlung herausstellte, war dies nicht seine erste Entgleisung. Er habe unter Bewährung gestanden, bereits mehrmals habe er seinen exhibitionistischen Neigungen nachgegeben, meist nach Stresssituationen. In Befundberichten, die die Richterin verlas, ist von einer Impulskontrollstörung, emotionalen Schwankungen, klinischer Depression und heftigen Ausrastern die Rede. Und davon, dass auch die Frau des Angeklagten Angst vor dessen Wutausbrüchen habe. Minderjährige habe der Mann ebenfalls sexuell belästigt, eine pädophile Neigung sei jedoch nicht attestiert worden.

Einen Monat nach dem Vorfall in Sinsheim habe der 51-Jährige auf einer Parkbank in Heidelberg erneut eine Frau "in ihrer Ehre geschädigt" und sich entblößt. Unterschiedliche Perspektiven zu den Begleitumständen dieses Falls schilderten nun der Angeklagte, sein Verteidiger sowie eine Polizistin: "Ich bin in Abwesenheit gefallen", so der Angeklagte, der angab, nach einer Therapiesitzung sehr aufgewühlt gewesen zu sein. Der Anwalt gab an, sein Mandant habe ihn nach der Tat per Handy angerufen und sei völlig orientierungslos gewesen. Die Polizistin sprach davon, den Mann als "entspannt" und "klar bei Verstand" wahrgenommen zu haben. Für die Staatsanwältin stellte sich nun die Frage: Bewährung oder Gefängnis.

Der Angeklagte schilderte seine Therapieerfahrungen. Familie und Freundeskreis wüssten über seine Vergehen Bescheid, seinen Job habe er nach der Tat auf dem Parkdeck verloren. Eine Verhaltenstherapie habe keinen Erfolg gehabt, auch teilstationäre Aufenthalte nicht. Nun erhoffe er sich von einer Traumatherapie, zu den Triggern seiner Entgleisungen, die wohl in der Kindheit lägen,vorzudringen. Er bemühe sich um eine Aufnahme in einer psychosomatischen Klinik. Seit der Tat versuche er, die Schwankungen mit Psychopharmaka in den Griff zu bekommen.

Auf die Zeugenvernehmung der beiden Opfer aus Sinsheim und Heidelberg verzichtete das Gericht aufgrund des umfassenden Geständnisses. Wie tief die emotionalen Verletzungen der Sinsheimer Geschädigten wohl gewesen sein müssen, zeigte sich, als sich der Angeklagte bei den Opfern entschuldigte. Mit Tränen in den Augen verließ die Frau - in Begleitung ihres Mannes - den Gerichtssaal. Der Angeklagte wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Ohne Bewährung.