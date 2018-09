Sinsheim. (ij) Dass der Hauptangeklagte die Justizvollzugsanstalt verlassen kann, war von Anfang an eher unwahrscheinlich. Zu schwerwiegend die Anklage, zu "erdrückend die Beweislage", wie Staatsanwalt Christian Fuchs die Situation beurteilte. Dem Hauptangeklagten des Prozesses am Amtsgericht wurde vorgeworfen, gewerbsmäßigen, schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln mindestens im Zeitraum von Anfang Januar bis Mitte März betrieben zu haben. Hierbei war von mindestens 14 Fällen die Rede.

Der Hauptangeklagte, ein 1989 nach Deutschland gekommener Syrer, war aus dem Libanon geflohen, dort hatte er Militärdienst geleistet. Seit seiner Ankunft ist er in Deutschland geduldet, bezieht staatliche Hilfe in Höhe von 352 Euro monatlich, und saß bereits mehrere Haftstrafen ab. Das Gericht nimmt an, dass er Drogenhandel im großen Stil betreibt, um seinen Unterhalt aufzubessern. Der zweite Angeklagte stammt aus Istanbul, kam bereits als Kind nach Deutschland, hat keinen Schulabschluss und bezieht momentan Hartz IV.

Im Fokus des Prozesses stand der 14. Anklagefall. Hierbei handelte es sich um einen am 7. März dieses Jahres stattgefundenen Verkauf von mehr als 90 Gramm Marihuana an eine Vertrauensperson der Polizei, die sich zur Aufdeckung der Geschäfte des Hauptangeklagten in dessen Umfeld eingeschleust hatte. Nach Überwachung der Telefone beider Angeklagter sowie mehrmaliger "Beweiskäufe" durch die Vertrauensperson wurden beide Angeklagten im Rahmen des finalen Beweiskaufs festgenommen. Der Syrer sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Anklage wurde im gestrigen Prozess gegen ihn wegen Drogenhandels in mindestens 14 Fällen und des Besitzes eines Messers, das "zum Gebrauch gegen Menschen geeignet und vorgesehen ist", erhoben. Die Ermittlungen zu den sieben Verkäufen an den Mitangeklagten wurden wegen "geringem Gewicht im Hinblick auf die anderen Tatbestände" zwar im Prozess des Hauptangeklagten eingestellt, dem kokainsüchtigen Türken wurden allerdings genau diese Käufe zum Verhängnis.

In einem ausführlichen Geständnis gab dieser zu, er habe in allen sieben Fällen Drogen erworben. Allerdings sei der Hauptangeklagte nur in fünf Fällen involviert gewesen, wobei das Betäubungsmittel in drei Fällen eine Gegenleistung des Hauptangeklagten für Gefälligkeiten gewesen sei. Auch der Hauptangeklagte, der bereits 29 Einträge im Bundeszentralregister vorweisen kann, gestand den Verkauf der Drogen, nach widersprüchlichen Äußerungen zum Tatbestand, ein. Einzig den Besitz des Messers leugnete er: "Das Messer benutze ich nur zum Obstessen, das hat nie ein Mensch gesehen." Das allerdings glaubte das Gericht nicht, und verurteilte den Hauptangeklagten zu drei Jahren Haft. "Eine Revision macht das nicht besser", kommentierte sein Verteidiger Michael Huber die Lage seines Mandanten nach Urteilsverkündung.

Wegen wissentlicher Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln sowie dem Erwerb von Drogen wurde der Mitangeklagten zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, die unter anderem an mehrere unangekündigte Drogentests und Beratungen geknüpft ist.