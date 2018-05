Von Christiane Barth

Reichartshausen. Den historischen Charakter soll sie beibehalten, stabil bleiben soll sie aber auch: Die Brücke, die über den Forellenbach führt, ist längst nicht so marode, wie zunächst befürchtet, eine Sanierung aber dennoch erforderlich. Die Beton- und Maurerarbeiten sind bereits abgeschlossen. Der Gemeinderat hatte sich auf eine Gestaltung geeinigt, die den Charme der Gewölbebrücke nicht verfremdet, sie aber dennoch in einen Zustand versetzt, der den heutigen Sicherheitsvorschriften Rechnung trägt.

Zudem wird die Sanierung wesentlich günstiger ausfallen, als nach ersten Schätzungen vermutet. "Etwa 30.000 bis 40.000 Euro", schätzt Hauptamtsleiter Gunter Jungmann. Nach der ersten Hiobsmeldung im November vergangenen Jahres, als dem Bauwerk an der Kreisstraße nach Helmstadt nach einer Inspektion auf GVV-Ebene die komplette Verkehrsuntüchtigkeit bescheinigt und die Standsicherheit in Frage gestellt worden war, wird der Sanierungsbedarf jetzt, nach weiterer Prüfung durch einen Statiker, als wesentlich harmloser eingestuft.

"Dass wir sanieren müssen, war klar", so Gunter Jungmann. Einsturzgefährdet sei das im Jahre 1950 errichtete Bauwerk jedoch längst nicht - so auch der Tenor im Gemeinderatsrund. Finanziell also hat sich die Situation ebenfalls entspannt: Mehr als 100.000 Euro wurden anfänglich für die Maßnahme veranschlagt und in den aktuellen Haushalt eingestellt. Denn Aufschub, so Bürgermeister Otto Eckert bei der Februar-Sitzung, dulde die Sanierung nicht, da sie einen wichtigen Zugang zum Centhof schaffe und auch für die landwirtschaftlichen Betriebe unverzichtbar sei.

Mit neuen Sandsteinpfeilern und einer neu errichteten Stirnmauer, die dem ursprünglichen Zustand nachempfunden ist, soll der Charakter verblichener Jahrzehnte wieder hergestellt, sollen die ursprünglichen Steine wieder verwendet werden.

Das erforderliche Stahlgeländer, für das erst noch Angebote eingeholt werden müssen, hat also dann einen "historischen Unterbau". In sechs bis acht Wochen, so schätzt Jungmann, sei mit dem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen. Die Angleichung des Bachbetts, das auf beiden Seiten starke Unregelmäßigkeiten aufweist, wird wohl in die Sommermonate verschoben werden müssen. "Das können wir erst machen, wenn der Bach weniger Wasser führt", so Jungmann.