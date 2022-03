Zuzenhausen. (dpa) Ein aggressiver Maskenverweigerer aus Zuzenhausen hat auf einer Bahnfahrt von Stuttgart nach Hannover einen Zugbegleiter bedroht - und ihm schließlich ins Gesicht geschlagen. Der 57-Jährige sei am Vortag ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Ein 39 Jahre alter Zugbegleiter sprach ihn darauf an und bat ihn, die Maske aufzusetzen. Daraufhin drohte ihm der ältere Mann Schläge an. Der 39-Jährige rief das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn, um den Mann in Hannover zum Aussteigen zu bewegen.

Widerwillig stieg der 57-Jährige beim Halt in Hannover aus und schlug dabei dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht. Der 39-Jährige erlitt eine Prellung und Rötungen im Gesicht. Bundespolizisten stellten die Personalien des aggressiven Mannes aus Zuzenhausen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung ein.

Den Angaben zufolge war der 57-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach negativ auf Bahnreisen aufgefallen. Es werde nun geprüft, ob er künftig mit einem sogenannten Beförderungsverbot bei der Deutschen Bahn belegt werden könne.