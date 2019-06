A6/Grombach. (jubu) Kurz vor dem Ziel endete die Ausflugsfahrt von vier Männern aus Sinsheim am späten Mittwochabend. Sie waren auf dem Rückweg von einem Tagesausflug in Stuttgart und gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs gewesen. „Wir waren mit ca. 160 km/h gefahren als plötzlich der Motor ausging“, erklärt einer der Mitfahrer. In der Folge stieg starker Qualm aus dem Motorraum auf.

Der Fahrer schaffte es noch, sein Gefährt auf den Standstreifen zu steuern bis es nach einigen hundert Meter ausrollen zum Stillstand kam. Alle vier Fahrzeuginsassen konnten den Wagen rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrleute aus Bad Rappenau stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn rund 30 Minuten voll gesperrt werden. Am Skoda Superb entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die 21 Floriansjünger der Abteilungen Bad Rappenau und Süd waren mit fünf Fahrzeugen unter der Leitung des Kommandanten Thomas Wachno vor Ort.