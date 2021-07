Sinsheim. (RNZ/jubu) Den nächsten schweren Unfall hat es am Mittwochabend auf der Autobahn A6 auf Höhe Bad Rappenau gegeben. Nachdem es bereits am Montag und am Dienstag dort krachte, kommt es derzeit auf Höhe von Bad Rappenau erneut zu starken Verkehrsbehinderungen. Gegen 18.10 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau zur Kollision mit vier Fahrzeugen.

Darunter waren laut ersten RNZ-Informationen zwei Lastwagen, die zusammenstießen. Zwei Fahrer wurden dabei schwer verletzt, einer Lkw-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zwei weitere Fahrer wurden verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Erst am Dienstag wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Stauende bei Bad Rappenau schwer verletzt. Am Montag kam es an ähnlicher Stelle zu einer Kollision die hingegen glimpflich verlief.