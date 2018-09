Sinsheim/Bad Rappenau. (rnz/pol/rl) Schwere Verletzungen erlitt ein Lexus-Fahrer bei einem Unfall auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau am Freitagmorgen.

Kurz vor 6 Uhr war der 71-Jährige mit seinem Lexus auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. In Höhe Kirchardt prallte der Wagen in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges. Anschließend schleuderte der Lexus nach links, prallte dort mehrfach gegen die Betongleitwand und blieb dann stehen. Ein nachfolgender BMW überrollte einige Trümmerteile, die nach dem Unfall auf der Fahrbahn verteilt lagen. Der BMW wurde dabei ebenfalls beschädigt.

Die Feuerwehr Sinsheim musste den schwer verletzten Autofahrer aus dem Fahrzeug retten. Er kam in eine nahegelegene Klinik. Laut Polizei entstand an den drei Fahrzeugen und der Betongleitwand deutlich mehr als 50.000 Euro Sachschaden.

Wegen der Trümmerteile konnte der Verkehr längere Zeit nach dem Unfall nur noch über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Dadurch kam es zu einem mehrere Kilometer langen Stau, der sich bis zur Anschlussstelle Steinsfurt erstreckte.

Update: 31. August 2018, 13.40 Uhr