Sinsheim. (pol/pr/mare) Wegen eines Lkw-Unfalls auf der Autobahn A6 bei Sinsheim entstand am Dienstagmorgen ein Stau von 18 Kilometern in der Spitze, der über das Autobahndreieck Hockenheim hinausreichte. Das berichtet die Polizei.

Der Sattelzug war kurz vor 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim im Fahrbahnteiler im Baustellenbereich aus bislang unbekannter Ursache in die Leitplanken geprallt. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Während der Bergung des Sattelzuges musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn kurzfristig voll gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.

Wegen ausgelaufenen Kraftstoffs und Motorenöls war eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Arbeiten waren um 9.50 Uhr beendet; Autobahn wieder frei befahrbar.

Es ist geplant, die total beschädigte Leitplankenkonstruktion noch im Laufe des Dienstagvormittages zu reparieren. Dazu wird der rechte Fahrstreifen im Baustellenbereich wieder gesperrt.

Dies dürfte wieder zu erheblichen Stauungen und Behinderungen führen. Mit Beginn der Reparaturarbeiten ist ab 11 Uhr zu rechnen. Dem Verkehr auf der A6 in Richtung Heilbronn wird empfohlen, Ausweichrouten zu wählen.

Schon am Abend zuvor war es im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt zu einem Unfall gekommen. Gegen 20.49 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Peugeot Boxer die Landesstraße L592 von Sinsheim-Reihen kommend in Richtung Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt.

Am Kleintransporter war ein Planenanhänger angekuppelt, der mit Holz in Gitterboxen beladen war. Der 54-Jährige fuhr auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auf.

In der Kurve zum Beschleunigungsstreifen kippte der Anhänger auf die linke Seite um und kam zwischen dem Beschleunigungsstreifen und dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Dem Verursacher gelang es im Anschluss noch, den Anhänger mit seinem Fahrzeug zurück auf den Beschleunigungsstreifen zu ziehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer falschen Ladung als Unfallursache auszugehen.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen war es nicht gekommen. An dem Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Update: 29. Mai 2018, 10.10 Uhr