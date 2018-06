Sinsheim. (cbe) Die Autobahn kommt nicht zur Ruhe: Nachdem am Montag ein Unfall mit drei Lastwagen die A6 bei Sinsheim für Stunden lahmgelegt hatte, hat sich am Abend ein zweiter schwerer Lastwagen-Unfall ereignet.

Zwei Lastwagen-Fahrer aus Serbien wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend um 19 Uhr auf der Autobahn A6 in Höhe des Technik-Museums Sinsheim verletzt. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Ein 36-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Muldenkipper in Richtung Heilbronn, als ihm kurz nach der Wirsol-Arena leicht schwindlig wurde und er daher auf dem Seitenstreifen anhielt. Ein in gleicher Richtung fahrender 39-jähriger Lastwagen-Fahrer kam aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte mit dem dort stehenden Lastwagen.

Der 39-Jährige wurde dabei leicht an der Halswirbelsäule verletzt, der 36-Jährige erlitt Prellungen, Platzwunden und wurde schwer verletzt. Beide mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme waren der rechte und mittlere Fahrstreifen bis 23.30 Uhr gesperrt, der Verkehr lief auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Dabei kam es zu gut zwei Kilometern Stau. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Update: 5. Juni 2018, 8.10 Uhr