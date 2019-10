A6 bei Sinsheim. (mwg/jubu) Zu einem Unfall kam es auf der A6 in Richtung Mannheim am Dienstagnachmittag. Kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim Süd prallte gegen 15.10 Uhr ein Fiat Tipo in das Heck eines Lastwagens, der an einem Stauende abgebremst hatte. Der Unfall fand auf den rechten Fahrstreifen statt, die nach dem Unfall gesperrt wurde.

Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort, unterstützte den Rettungsdienst bei der Arbeit und sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt, wodurch es zu einem kilometerlangen Stau kam.

---

Am Dienstagmorgen hatte ein Unfall auf der A6 bei Hockenheim die Autobahn in Richtung Heilbronn auf zwei von drei Spuren für fast zwei Stunden blockiert.

Update: Dienstag, 15. Oktober 2019, 17.20 Uhr