A6 bei Sinsheim. (mwg/jubu) Zu einem Unfall kam es auf der A6 in Richtung Mannheim am Dienstagnachmittag. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim Süd ist ersten Informationen zufolge gegen 15.10 Uhr ein Kleinwagen in das Heck eines Lastwagens geprallt. Der Unfall fand auf den rechten Fahrstreifen statt, die nach dem Unfall gesperrt wurde.

Der Auto-Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es kommt zu mehreren Kilometern Stau.

Am Dienstagmorgen hatte ein Unfall auf der A6 bei Hockenheim die Autobahn in Richtung Heilbronn auf zwei von drei Spuren für fast zwei Stunden blockiert.

Update: Dienstag, 15. Oktober 2019, 15.50 Uhr