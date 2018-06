Sinsheim. (pol/mare) Auf der Autobahn A6 hat sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Laut Polizei waren zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in Höhe der Tank- und Raststätte Kraichgau-Nord in Fahrtrichtung Mannheim drei Lkw beteiligt.

Nach derzeitigem Stand musste der Fahrer eines Getränkelasters wegen einer Verkehrsstockung anhalten. Ein mit Müll beladener Hängerzug erkannte den Rückstau und bremste ebenfalls ab. Ein mit Farbe beladener Lkw übersah jedoch aus bislang ungeklärter Ursache den Rückstau und schob den Hängerzug auf den Getränkelaster.

Bei dem Zusammenprall brach bei dem Hängerzug die Achse und die beiden mit Müll beladenen Container verkeilten sich auf der Fahrbahn. Das Führerhaus des Unfallverursachers wurde bei dem Aufprall bis auf etwa 40 Zentimeter zusammengeschoben, der 33-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

"Die Kabine dermaßen demoliert, dass wir alle Technik und alles Wissen einsetzen mussten, um die Person zu befreien", sagte Bernd Huber von der Sinsheimer Feuerwehr. Der Fahrer war zwischen Sitz, Lenkrad, Rückwand und Vorderwand komplett eingeklemmt. Er musste mit Spreizer, Kettenzug und Stempel befreit werden. "Rettungsmaßnahmen sehr schwierig", so Huber.

"Da war eine ziemliche Wucht dahinter", meinte auch Benjamin Allgaier vom THW Sinsheim. Nach einer notärztlichen Stabilisierung wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Der 54-jährige Fahrer des Getränkelasters wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Sinsheimer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde die A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn der Tank- und Rastanlage an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge.

Vom Sattelzug des Unfallverursachers trat flüssiger Gips aus, von dem Getränkelastzug fielen etwa 600 Kisten auf die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergungsmaßnahmen war die A 6 in Richtung Mannheim bis 15.31 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn der Tank- und Rastanlage an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Derzeit ist der Rechte der drei Fahrstreifen noch gesperrt, der Rückstau beläuft sich aktuell auf acht Kilometer.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Sinsheim war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, das Technische Hilfswerk unterstützte die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten. Die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Schwerfahrzeuge übernahm ein spezialisiertes Abschleppunternehmen.

Update: 4. Juni 2018, 15.46 Uhr