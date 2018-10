Sinsheim. (rnz/mare) Die A6 kommt nicht zur Ruhe: Auf der Autobahn bei Sinsheim hat es am Mittwochnachmittag gekracht. Und wieder waren die Brummis beteiligt.

Ersten Informationen zufolge ist ein Autotransporter in Fahrtrichtung Mannheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Fahrer des Autotransporters wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Infos folgen ...