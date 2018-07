Bad Rappenau. (pol/fsd/jubu) Die Serie an schweren Unfällen auf der Autobahn A6 reißt nicht ab: Nachdem es Mittwochmorgen zwischen Bad Rappenau und Steinsfurt zu einem schweren Unfall mit vier Lkw kam, krachte es in der Nacht zum Donnerstag um 1.10 Uhr erneut auf dem gleichen Streckenabschnitt.

Tiefschwarze Bremsspuren und ein bis zum Laderaum eingedrücktes Führerhaus zeugen von der Schwere des Aufpralls, nachdem ein mit Salatköpfen beladener Hängerzug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen geriet und in das Heck eines geparkten Sattelaufliegers mit Betonpfeilern prallte. Dieser wiederum wurde auf einen davor geparkten Autotransporter geschoben.

Der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann aus dem Raum Esslingen, wurde im Führerhaus eingeklemmt. „Da sehr wenig Platz bestand, mussten wir zunächst mittels Seilzug und Winde den nötigen Freiraum schaffen, um den schwer eingeklemmten Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät zu befreien“, berichtet Felix Mann, Kommandant der Feuerwehr Bad Rappenau. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit schwersten Verletzungen in das Sinsheimer Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Fahrer des Sattelaufliegers, als auch der des Autotransporters schliefen zum Unfallzeitpunkt in ihren Kabinen und blieben unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro, am Sattelzug von circa 100 000 Euro und am Autotransporter von knapp 20 000 Euro.

Auf der gesamten Standspur zwischen Bad Rappenau und Steinsfurt standen Lkw an Lkw, dicht an dicht, mit eingeschaltetem Warnblinker. Grund dafür war der Unfall am Mittwoch, welcher eine mehrstündige Vollsperrung erforderte.

So hatten etliche Lastwagenfahrer stundenlang im Stau gestanden und mussten im Anschluss daran ihre Ruhezeiten auf dem an der Strecke liegenden Parkplatz Bauernwald einhalten. Deshalb war dieser in der Nacht so überfüllt, dass unzählige Lastwagen auf den Standstreifen abgestellt wurden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 6 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Bad Rappenau aus- und über die U 64 nach Steinsfurt umgeleitet. Der mittlere und linke Fahrstreifen konnte in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf mehr als neun Kilometer Länge.

Erst am Mittwochvormittag hatte es einen schweren Auffahrunfall auf der A6 in Richtung Mannheim bei Steinsfurt gegeben, an dem vier Lkw beteiligt waren.

Update: 12. Juli 2018, 17.56 Uhr