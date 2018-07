Bad Rappenau. (dpa-lsw/pol) Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn A 6 bei Bad Rappenau ist in der Nacht zu Donnerstag ein 59-Jähriger im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ersten Schätzungen nach sei ein Sachschaden von rund 270.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Der Auffahrunfall ereignete sich in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Bad Rappenau und dem Parkplatz Bauernwald.

Der Mann war mit seinem Laster aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts auf eine Standspur gekommen und auf einen parkenden Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls krachte der parkende Laster auf einen weiteren - die beiden Fahrer wurden aber nicht verletzt. Beide schliefen zum Zeitpunkt des Unfalls in ihren Fahrzeugen.

Der 59 Jahre alte Unfallverursacher musste aus seinem Fahrzeug geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Fahrspuren in Richtung Mannheim blieben noch bis sechs Uhr gesperrt, hieß es.

Die Feuerwehr war mit 30 Mann und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Erst am Mittwochvormittag hatte es einen schweren Auffahrunfall auf der A6 in Richtung Mannheim bei Steinsfurt gegeben, an dem vier Lkw beteiligt waren.